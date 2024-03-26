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Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, що стане мішенню Росії під час обстрілів

Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, що стане мішенню Росії під час обстрілів

Тарологиня вважає, що обстріли України триватимуть / Фото: Associated Press

Тарологиня передбачила наслідки обстрілів РФ.

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова вважає, що російська терористична армія і надалі обстрілюватиме Україну ракетами. Вона передбачає удари по енергетиці, проте Росії не вдасться залишити Україну без світла. 

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. 

Яна Пасинкова зробила розклад на картах Таро. Вона каже, що обстріли України триватимуть. 

"На жаль, так. Житлові будинки страждатимуть. Все, що стосується води, яка дає ресурси, а це - ГЕС, вони теж під загрозою. Трісне якийсь монумент. Не знаю, що таке монумент. Пам'ятник чи якась пам'ятна будівля", - пояснила вона. 

Переможниця "Битви екстрасенсів" вважає, що Росія не зможе залишити Україну без електрики. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше тарологиня передбачила, які області Росія хоче залишити собі, а які може повернути Україні

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