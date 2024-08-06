Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила ситуацію у Курській області та відповіла, як все закінчиться

Тарологиня зробила передбачення.
У Росії заявили про нібито "прорив" їхнього кордону в Курській області. Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова вважає, що операція на території держави-окупантки буде успішною.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Яна Пасинкова зазначила, що ціль у Курській області буде досягнена.
"Ми там точно не для того, щоб з Курської області захопити Москву. У нас там є ціль і вона буде виконана. Вона пов'язана з війною. Але це не про наступ, це про щось інше. Як пішли - так і повернемось, але своє зробимо", - сказала вона.
Нагадаємо, росіяни заявили, що ЗСУ нібито прорвали кордон у Курській області 6 серпня. За словами місцевої влади, бійці прикордонної служби ФСБ Росії та збройних сил РФ не допустили прорив кордону.
У ГУР МО відмовились це коментувати.
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