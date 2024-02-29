Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, як закінчиться наступ Росії на Україну

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова розповіла, що наступ Росії закінчиться через те, що країну-агресорку підведуть її ж партнери.

Про це вона розповіла на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що Росію підведуть її партнери.

"На них вони дуже розраховують. Ой підведуть. За допомогою цих партнерів вони хочуть захопити територію, а потім нам же її продати за рахунок домовленостей. Але не зможуть вони втримати захоплені території, бо їх дуже сильно підведе їх партнер", - сказала Яна Пасинкова.

Тарологиня також спрогнозувала, як вибори у США вплинуть на Україну.

"По результату для нас - все буде добре. Йдеться про результати після виборів", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Яна Пасинкова назвала дуже важливий день для України.

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