Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, як закінчиться наступ Росії на Україну

Тарологиня зазначила, що окупанти не зможуть втримати захоплених територій.
Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова розповіла, що наступ Росії закінчиться через те, що країну-агресорку підведуть її ж партнери.
Про це вона розповіла на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова зазначила, що Росію підведуть її партнери.
"На них вони дуже розраховують. Ой підведуть. За допомогою цих партнерів вони хочуть захопити територію, а потім нам же її продати за рахунок домовленостей. Але не зможуть вони втримати захоплені території, бо їх дуже сильно підведе їх партнер", - сказала Яна Пасинкова.
Тарологиня також спрогнозувала, як вибори у США вплинуть на Україну.
"По результату для нас - все буде добре. Йдеться про результати після виборів", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше Яна Пасинкова назвала дуже важливий день для України.
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