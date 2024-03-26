Переможниця "Битви екстрасенсів" попередила про події у квітні та підлі плани Росії

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що у квітні та навіть влітку 2024 року Росія намагатиметься наступати на Україну.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова пояснила, що окупаційна армія і надалі хоче наступати на Україну та прагне залишити українців без ресурсів для існування.

"Залишити без елементарних ресурсів, зробити так, щоб люди хворіли. Є плани про приєднання території. Далі вони хочуть йти по своїх же трупах. Людей нічого не зупиняє. Ми ж знаємо, що зупинить, але росіяни думають по-іншому", — сказала переможниця "Битви екстрасенсів".

Яна Пасинкова додала, що влітку окупант теж намагатиметься наступати на територію нашої держави.

"Є загроза того, що вони будуть застосовувати заборонені прийоми. Це стосується війни, людей. Причому там навіть Гітлер куритиме збоку", — пояснила тарологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, що стане мішенню Росії під час обстрілів.

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