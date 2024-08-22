Переможниця "Битви екстрасенсів" попередила про загрози на День Незалежності і назвала небезпечні місця

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова вважає, що російські окупанти дійсно можуть готувати обстріл на День Незалежності України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Відійдіть від води, вогню. Мається на увазі якісь енергостанції, енергооб'єкти або заправки, бензоколонки і таке інше. Якщо маєте таку можливість у цей день не перебувайте на верхніх поверхах. Береженого Бог береже", - сказала вона.

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