Переможниця "Битви екстрасенсів" попередила жителів однієї із областей: "Можете кудись виїхати - їдьте"

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова передбачила, що очікує Сумську область. Вона наголосила, що це регіон вистоїть, проте окупанти і надалі обстрілюватимуть область.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова наголосила, що окупанти обстрілюють Сумщину, бо їм це легко робити.

"Сумська область вистоїть дуже великою ціною. Великою кров'ю, але вона вистоїть. Росіяни "кошмарять" регіон, бо їм це легко робити. Вони відволікають увагу від чогось іншого", - сказала тарологиня.

Переможниця "Битви екстрасенсів" також дала поради жителям Сумщини. Вона підкреслила, що поки тривають активні обстріли, людям краще виїхати у безпечніші місця.

"Береженого Бог береже. Якщо можете кудись виїхати - їдьте", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила подію, після якої РФ не обстрілюватиме Україну ракетами.

Читайте також: