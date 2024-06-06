Переможниця "Битви екстрасенсів" розповіла про мирні переговори з РФ: "Забудьте, українці, про цю землю"

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова розповіла про те, що переговори з РФ вже тривають. Вона зазначила, що після Саміту миру Україні пояснять, що "про частину своєї території потрібно забути".

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

"Переговори з Рашкою (Росією - ред.) вже є і вони вже йдуть. Дай Бог, щоб ми хоч якусь долю з того, що відбувається, дізнались. Друге - ми з вами після Саміту дізнаємось таку умову, що наче - ця зона, вона вже все, забудьте українці про цю землю. І тут одразу нам оголошують якісь добрі новини, що ця земля вже чекає на нас або ви можете її звільнити", - сказала вона.

Водночас тарологиня прогнозує, що ситуація для України покращиться вже восени.

"Ситуація вирівняється після жари, це вже буде восени", - пояснила Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" назвала точну дату, коли почнеться новий наступ РФ.

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