Переможниця "Битви екстрасенсів" спрогнозувала, чи воюватимуть війська НАТО за Україну

Тарологиня спрогнозувала, що деякі військові НАТО таки будуть в Україні.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова розповіла, що військ НАТО в Україні не буде, проте можуть бути залучені певні фахівців.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Відома тарологиня зазначила, що країни НАТО не вводитимуть свої війська до України для протистояння російській окупаційній армії. Проте допомагатимуть.

"Такого не буде. Але залучення фахівців, причому таких дуже вузькоспрямованих, те, що стосується техніки або повітря, допомога звідти буде у вигляді людей, військових. Але це не армія", - пояснила Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше Яна Пасинкова назвала дуже важливий день для України.

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