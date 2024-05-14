Переможниця "Битви екстрасенсів" відповіла, чи окупує Росія Харків та Дніпро

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова зазначила, що окупантам не вдасться здійснити прорив у Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову запитали, чи після прориву фронту на Донеччині, окупанти не захоплять Харків та Дніпро. На це вона відповіла, що - ні.

"Надірвуться і подавляться. З їхньої сторони теж є брак ресурсів", - сказала переможниця "Битви екстрасенсів".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше Яна Пасинкова передбачила, що війна в Україні триватиме доти, поки Росія не зазнає поразки та налякається. Вона наголосила, що лише за таких умов можливе спокійне життя.

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