Переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про Росію: "Хай так і буде"

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова спрогнозувала нові події у Росії. Вона вважає, що Леніна у мавзолеї замінить інший "дідусь".

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

"Перше - мені здається, що "дядюшка Лєнін" скоро встане і піде. Його місце займе інший "дєдушка". І - нова влада. Чекаємо, хай так і буде", - сказала Яна Пасинкова.

Тарологиня зазначила, що Юлія Навальна у Росії нічого не зможе зробити.

"Вона не влаштує, дасть цьому поштовх і там далі все піде", - сказала переможниця "Битви екстрасенсів".

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" спрогнозувала, чи воюватимуть війська НАТО за Україну.

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