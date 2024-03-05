Переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про закінчення війни в Україні: "Процес почався"

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова на картах Таро передбачила, що влада бачить закінчення війни в Україні через переговори.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Глядачі тарологині попросили її подивитись на картах, як ті, хто можуть впливати на ситуацію, бачать закінчення війни в Україні.

"Бачать не через бої та кровопролиття. Бачать через домовленості, навіть якщо вони поведуть за собою втрату землі, території, ресурсів. Ці домовленості будуть відбуватись між трьома чоловіками або трьома державами. Цей процес почався. Дай Бог, щоб він добре для нас закінчився", - сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила гарні новини для України.

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