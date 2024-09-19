Переможниця "Битви екстрасенсів" зробила цікаве передбачення про ядерну зброю у Росії

Тарологиня каже, що будуть герої, які заберуть у РФ те, чим окупанти хочуть знищити світ.

Переможниця "Битве екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила, чи проведе Росія ядерні випробування.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Яну Пасинкову запитали, чи виконає РФ ядерні погрози та після того, як Україні дозволять бити західними ракетами по військових базах на територію країни-агресорки.

"Вони трошки попсують цей світ. І знову ж таки попсують його біля води або щось пов'язане з водою. Але дуже вчасно якісь невідомі герої заберуть у них з-під носа те, чим вони хочуть це світ нищити", - сказала Яна Пасинкова.

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