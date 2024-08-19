Переможниця чемпіонату Європи з сексу захистить свій титул перед живою аудиторією – фото

Вона вмотивована знову завоювати головний приз.
Переможниця чемпіонату Європи з сексу буде захищати свій титул перед живою аудиторією – і у неї є план, як знову здобути перемогу.
Про це пише Daily Star.
Марія Задравец, відома під псевдонімом Sweet Mery, вийде на сцену другого етапу змагань у Стокгольмі 28 вересня.
Організована Шведською федерацією сексу, промокампанія вже в самому розпалі, а містом їздить мобільний білборд.
На ньому можна знайти інформацію про те, де можна придбати квитки, а також іншу важливу інформацію для тих, хто бажає взяти участь у конкурсі. Сексфеєрію називають "першою у своєму роді в Швеції і в усьому світі" і обіцяють, що цього разу вона буде ще більш видовищною.
Минулого року перший чемпіонат Європи з сексу потрапив до новинних заголовків після того, як декілька дорослих зірок покинули його, назвавши змагання "малобюджетним "Великим братом". Попри суперечки, в соціальних мережах переможницею оголосили Sweet Mery, яка, як повідомляється, отримала величезний грошовий приз за участь лише в одному виступі.
Раніше Марія розповіла виданню, що її життя змінилося після великої перемоги. 27-річна жінка, яка родом з Хорватії, але зараз мешкає в Німеччині, пояснила, що перемога дозволила їй витратити гроші на розкішний автомобіль та інвестувати в серйозну модернізацію - перейти від розміру грудей D до F.
Раніше вона сказала: "Я купила новий BMW, інвестувала в свій бізнес, інвестувала в себе, збільшила груди і зробила пластику носа".
Цього року організатори виходять на новий рівень і мають на меті розважити живу аудиторію. VIP-гостям обіцяють преміум-місця, напої та "додаткові переваги для незабутніх вражень".
Захід відкритий для всіх дорослих, які мають квитки віком від 18 років. Марія сказала, що вечір обіцяє стати незабутнім.
"Я планую докласти багато зусиль і спробувати виграти цей турнір", - додала вона. "Я дуже схвильована, тому що там буде аудиторія, яка мотивує мене ще більше. Ключ до гарного виступу – бути собою, природною. Я люблю секс, я люблю добре проводити час і мені подобається показувати людям найкраще, що в мені є. Натовп мене дуже збуджує і мотивує бути ще кращою. Чим більше людей дивиться, тим більше я збуджуюся і тим більше віддаюся".
Нагадаємо, скільки калорій можна спалити під час сексу. Калорії також витрачаються під час обіймів і поцілунків.
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