Переможниця чемпіонату Європи з сексу захистить свій титул перед живою аудиторією – фото

Переможниця чемпіонату Європи з сексу буде захищати свій титул перед живою аудиторією – і у неї є план, як знову здобути перемогу.

Про це пише Daily Star.

Марія Задравец, відома під псевдонімом Sweet Mery, вийде на сцену другого етапу змагань у Стокгольмі 28 вересня.

Марія Задравец / Фото: instagram.com/marija.zadravec.21

Організована Шведською федерацією сексу, промокампанія вже в самому розпалі, а містом їздить мобільний білборд.

На ньому можна знайти інформацію про те, де можна придбати квитки, а також іншу важливу інформацію для тих, хто бажає взяти участь у конкурсі. Сексфеєрію називають "першою у своєму роді в Швеції і в усьому світі" і обіцяють, що цього разу вона буде ще більш видовищною.

Минулого року перший чемпіонат Європи з сексу потрапив до новинних заголовків після того, як декілька дорослих зірок покинули його, назвавши змагання "малобюджетним "Великим братом". Попри суперечки, в соціальних мережах переможницею оголосили Sweet Mery, яка, як повідомляється, отримала величезний грошовий приз за участь лише в одному виступі.

Марія Задравец / Фото: instagram.com/marija.zadravec.21

Раніше Марія розповіла виданню, що її життя змінилося після великої перемоги. 27-річна жінка, яка родом з Хорватії, але зараз мешкає в Німеччині, пояснила, що перемога дозволила їй витратити гроші на розкішний автомобіль та інвестувати в серйозну модернізацію - перейти від розміру грудей D до F.

Раніше вона сказала: "Я купила новий BMW, інвестувала в свій бізнес, інвестувала в себе, збільшила груди і зробила пластику носа".

Марія Задравец / Фото: instagram.com/marija.zadravec.21

Цього року організатори виходять на новий рівень і мають на меті розважити живу аудиторію. VIP-гостям обіцяють преміум-місця, напої та "додаткові переваги для незабутніх вражень".

Захід відкритий для всіх дорослих, які мають квитки віком від 18 років. Марія сказала, що вечір обіцяє стати незабутнім.

Марія Задравец / Фото: instagram.com/marija.zadravec.21

"Я планую докласти багато зусиль і спробувати виграти цей турнір", - додала вона. "Я дуже схвильована, тому що там буде аудиторія, яка мотивує мене ще більше. Ключ до гарного виступу – бути собою, природною. Я люблю секс, я люблю добре проводити час і мені подобається показувати людям найкраще, що в мені є. Натовп мене дуже збуджує і мотивує бути ще кращою. Чим більше людей дивиться, тим більше я збуджуюся і тим більше віддаюся".

Марія Задравец / Фото: instagram.com/marija.zadravec.21

Нагадаємо, скільки калорій можна спалити під час сексу. Калорії також витрачаються під час обіймів і поцілунків.

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