Переплутала з чоловіком, а потім сподобалося: росіянка розбещувала неповнолітнього сина

Школяр похвалився друзям, що "живе у порнофільмі", після чого про дивні стосунки в сім’ї дізналися правоохоронці.

Проти 41-річної жительки Бєлгородської області РФ відкрили кримінальне провадження за звинуваченням у серійному зґвалтуванні власного сина-школяра.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Все почалося з того, що одного дня жінка прийшла додому п’яною і почала чіплятися до 14-річного сина, який піддався спокусі. Згодом жінка пояснювала правоохоронцям, що переплутала його зі своїм чоловіком, а потім їй сподобалося.

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Про свої інтимні стосунки з матір'ю потай від батька школяр розповів одноліткам, похвалившись, що буквально "живе у порнофільмі". Відтак про все дізнався інспектор у справах неповнолітніх.

Жінку звинуватили в кримінальному злочині, тепер вона перебуває під підпискою про невиїзд та чекає на суд. Їй загрожує до чотирьох років ув'язнення.

Нагадаємо, в Індії 41-річний чоловік хотів вразити кохану під час сексу та випадково помер. Виявилось, що він прийняв вдвічі більшу дозу віагри, ніж це дозволено робити.

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