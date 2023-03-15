Переплюнув Трампа і Джонсона: політик з найкумеднішою зачіскою став героєм мемів

Журналісти видання Politico присвоїли естонському депутату Рейну Еплеру нове "звання".

Так, ексміністра уряду від естонської партії EKRE назвали політиком із найжахливішою зачіскою. Мовляв, шевелюра Рейна переплюнула зачіску експрезидента США Дональда Трампа, члена британського парламенту Майкла Фабриканта і колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Фото: Фото з відкритих джерел

Рейтинг склав оглядач Politico Пол Деллісон. На його думку, Еплер не зміг визначитися із зачіскою, тому попросив свого перукаря зробити йому все, що той може.

"Він має вигляд, ніби носить шолом, готовий до бою, або, можливо, оскільки Еплер та його група є вкрай правими, його перукар — біженець мстивий", - йдеться у коментарі.

Зі свого ж боку, юзери вважають зачіску політика аж ніяк не жахливою, а кумедною. Вони не змогли оминути це увагою та наробили купу мемів.

Фото: Фото з відкритих джерел

Фото: Фото з відкритих джерел

Фото: Фото з відкритих джерел

Фото: Фото з відкритих джерел

Фото: Фото з відкритих джерел

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