Перерили все: втрачену каблучку з діамантом знайшли серед 20 тонн сміття (фото)

Працівники станції сортування відходів у Нью-Гемпширі, США, перерили 20 тонн сміття, щоб знайти втрачену каблучку з діамантом жінки.

Про це повідомляє WHDH.

Директор Windham Денніс Сенібальді сказав, що йому зателефонував міський депутат і зв'язав його з мешканкою, прикраса якої випадково опинилася у смітнику.

"Вона розповіла мені деякі подробиці: коли її чоловік викинув сміття, що було в мішку для сміття, на якій машині він їхав", - розповів Сенібальді.

Втрачену каблучку з діамантом знайшли серед 20 тонн сміття / Фото: whdh.com

Денніс переглянув записи з камер спостереження, щоб спробувати визначити місцерозташування сміття жінки.

"Отже, я знав, куди потрапив перший совок, я знав, де саме він перебував на підлозі, але ще багато треба було зробити", — додав він.

Його команді довелося перерити купу мішків для сміття, щоб дістатися потрібного. Прикрасу було знайдено приблизно через 2 години після початку пошуків.

"Я схопив каблучку, приніс її, почистив та зателефонував їй", - сказав Сендібальді. "Вона була вбита горем у середу та більш ніж у захопленні у п'ятницю".

Втрачену каблучку з діамантом знайшли серед 20 тонн сміття / Фото: whdh.com

Денніс сказав, що це вже втретє за два роки, коли його команда розбирає сміття на станції у пошуках втраченої каблучки. Він сказав, що востаннє це було майже рівно рік тому.

Нагадаємо, новий фонтан вартістю 1,8 млн євро назвали найпотворнішим в Європі. Його побудували у Відні.

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