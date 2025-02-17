Перерва на мастурбацію: компанія запровадила для працівників 30-хвилинне зняття стресу

Коли традиційні методи боротьби зі стресом – кава, туалетні перерви чи перекури – вже давно стали нормою в офісній культурі, одна начальниця вирішила піти ще далі. Еріка Луст, власниця барселонської компанії, що займається розвагами для дорослих, запровадила в своїй організації щоденні півгодинні перерви для мастурбації.

Про це пише Daily Mail.

Ідея, що спершу здалася радикальною, швидко здобула популярність серед співробітників, особливо в умовах стресу під час пандемії Covid-19.

Нетрадиційний підхід до керування стресом

Еріка Луст розпочала експеримент 2021 року, коли зміни у повсякденному житті та робочій атмосфері змусили її шукати нові способи підтримання психологічного комфорту команди. За її словами, після карантинних обмежень співробітники стали більш схвильованими, а їхня продуктивність – зниженою. "Немає нічого більш шкідливого для успішного робочого середовища, ніж стрес", – говорить Луст.

Щоб допомогти працівникам відновити сили та зняти напругу, вона облаштувала в офісі окрему кімнату, яку назвала "станцією для мастурбації". Це приватний та комфортний простір, де кожен, хто цього потребує, може скористатися 30-хвилинною перервою на самозадоволення. "Якщо вам потрібна така перерва, вас завжди запрошують це зробити", – зазначила вона під час екскурсії офісом для The News Movement.

Відгуки співробітників та наукові аргументи

За словами співробітників компанії, нововведення допомогло зменшити рівень агресії та підвищити загальну продуктивність. Декілька працівників зазначили, що після таких перерв вони відчувають значне покращення настрою та енергії протягом робочого дня. Не дарма численні дослідження підтверджують, що мастурбація та інтимні стосунки можуть сприяти зниженню кров’яного тиску і покращенню загального психофізичного стану.

Еріка Луст підкреслює, що її ініціатива має двояке значення. З одного боку, вона спрямована на створення комфортних умов для роботи та зниження стресу, з іншого – має за мету нормалізувати питання сексуального благополуччя. "Сексуальне благополуччя тісно пов’язане із загальним психічним і фізичним здоров’ям, і до нього слід ставитися з однаковою повагою та ресурсами", – додає вона.

Майбутнє "станції для мастурбації"

Після успішного пробного запуску ця нетрадиційна політика була впроваджена як постійна складова корпоративної культури компанії вже від 2022 року. І хоча ідея спричинила неоднозначну реакцію з боку широкої громадськості, всередині компанії її сприйняли досить позитивно. Працівники отримали можливість не лише знизити напругу, але й відчути, що їхнє благополуччя – важливий пріоритет для керівництва.

Застосування такої інноваційної політики може надихнути інші компанії шукати нестандартні методи для підвищення якості робочого середовища. У сучасному світі, де стрес і перевантаження стали частиною повсякденності, важливо пам’ятати, що іноді навіть "химерні" рішення можуть мати позитивний вплив на здоров’я та продуктивність працівників.

Еріка Луст доводить, що турбота про співробітників може набувати несподіваних форм, і кожен має право почуватися добре на робочому місці. Чи стане "станція для мастурбації" новим стандартом корпоративної культури – покаже час, але поки що її успіх наочно демонструє, як важливо іноді ризикнути і піти на нестандартні кроки заради благополуччя команди.

Нагадаємо, блогер не мастурбував цілий рік та назвав дивовижні зміни, які помітив. Чоловік підняв популярний челендж на новий рівень.

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