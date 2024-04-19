Переселенці з Луганщини виграли великий приз у лотерею: відома сума

Переселенці з Луганської області виграли 190 000 гривень у державну лотерею.

Про це повідомляє msl.ua.

Мешканці Ірпеня Неля та її чоловік Вадим родом з міста Щастя. Через війну вони втратили нерухомість, автомобілі та бізнес. Втім, вони не втратили віру в краще майбутнє.

За словами Нелі, надія вмирає останньою, тому їй хочеться вірити в дива та в те, що несподівано може статися й щось дуже хороше.

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Жінка поділилася, що виграшний білет "Лото-Забава" було придбано 13 квітня. Це число символічне для родини, адже саме в цей день народився її коханий Вадим. Він першим дізнався про виграш і повідомив радісну новину дружині, яка досі не може повірити у щасливий випадок.

Сім'я вже має плани на виграні кошти – вона планує розділити частину грошей між своїми трьома дітьми, а іншу частину коштів залишити на майбутнє.

Нагадаємо, колишній атомник Рівненської АЕС неочікувано розбагатів на 250 000 гривень. Частину грошей він передасть на допомогу ЗСУ.

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