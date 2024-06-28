Переселенець із Бахмута виграв 190000 гривень: "Останні два роки навчили нічого не планувати"

Він випробував свою удачу в лотереї.
Переселенець із Бахмута виграв у державну лотерею 190 000 гривень.
Про це повідомляє msl.ua.
33-річний Ілля наразі проживає у Києві. Минулої неділі, на Трійцю, чоловік був у церкві, тому результати розіграшу "Лото-Забава" дізнався вже на сайті. Коли побачив, що виграно за онлайн-білетом, він одразу відчув, що саме йому пощастило виграти 190 000 гривень.
"Коли я побачив що виграв білет, який купили на сайті, в мене з'явилося сильне передчуття, що це мій виграш", – розповів Ілля.
Чоловік ще не вирішив, на що витратить кошти: "Останні два роки навчили мене нічого не планувати заздалегідь. Коли гроші будуть на руках, тоді і подумаю, як ними розпорядитися".
Нагадаємо, раніше став власником аналогічного приза колишній військовослужбовець із Харкова. Шукаючи якусь душевну розраду після звільнення із лав ЗСУ, чоловік знайшов нове хобі — участь у лотереї.
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