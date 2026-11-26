Припинив митися, боявся телефонних дзвінків і втратив інтерес до життя: чим закінчилася постійна «дистанційка» для хлопця / © Credits

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28-річний хлопець із Польщі отримав роботу своєї мрії, добре заробляв і планував придбати власне житло. Однак пандемія COVID-19 та вимушена ізоляція поступово змінили його життя. Через втрату соціальних контактів, самотність і віддалену роботу він зіткнувся з депресією, яка зрештою потребувала допомоги психіатра.

Про його історію розповіла польська психологиня і психотерапевтка Йоанна Щербатій у виданні Onet.

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Робота мрії не врятувала від самотності

Ще під час навчання у школі клієнт психологині захопився авіацією. Він мріяв не стати пілотом, а конструювати авіаційні двигуни. Зрештою хлопець вступив до університету на омріяну спеціальність. Після навчання отримав омріяну роботу за фахом.

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Однак саме тоді почалася пандемія коронавірусу, через яку компанія перейшла на дистанційний формат роботи.

Спочатку поляк не надто переймався змінами, але поступово його життя звузилося до кількох кімнат у батьківському будинку. Він проводив майже весь час за комп’ютером, переходячи лише між кімнатою, кухнею та ванною.

На той момент йому було 28 років. Попри професійні досягнення він дедалі гостріше відчував нестачу спілкування і реалізації власного потенціалу.

Друзі віддалялися, а спілкування зникало

Поступово хлопець втратив контакт із колишніми однокурсниками. Хтось одружувався, хтось переїжджав за кордон, інші будували стосунки та власне життя.

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Новими друзями на роботі він також не встиг обзавестися: пандемія зірвала плани щодо спільних заходів і знайомств із колегами.

До цього додався невдалий досвід особистих стосунків. Після розриву з токсичною партнеркою чоловікові було складно знову довіряти людям.

Сьогодні він усе ще працює віддалено, лише зрідка оживляючись, коли вони разом їздять у відрядження. Він так і не повернувся до повноцінного життя, сповненого прогулянок та вечірок. Саме тоді його знайшла найвірніша супутниця — депресія.

Втратив інтерес до улюбленої справи та припинив стежити за собою

Першими тривожними сигналами стали зміни у звичках та інтересах.

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Чоловік припинив захоплюватися авіацією, яка раніше була його головним хобі. Колекція моделей літаків опинилася закинутою на шафі. Його більше не цікавили речі, які раніше приносили задоволення.

Він дедалі частіше ходив удома в тому самому одязі, у якому спав. Навіть улюблені домашні страви припинили викликати апетит. У дні, коли роботи було небагато, хлопець міг пролежати в ліжку цілий день.

Спочатку він не усвідомлював, що з ним відбувається щось серйозне. Особливо його насторожило те, що він міг кілька днів не митися і навіть не відчував через це дискомфорту. Згодом чоловік почав боятися виходити з дому та відповідати на телефонні дзвінки.

Зрештою хлопець вирішив звернутися до психіатра.

Лікування допомогло повернутися до звичайного життя

Нині чоловік приймає призначені лікарем препарати. Рідні стежать, щоб він не пропускав приймання ліків. Його стан покращився: він знову може жартувати, сміятися і спілкуватися з іншими людьми. Водночас наслідки пережитого досі впливають на його рішення.

Хлопець хотів би жити окремо від батьків, однак боїться брати кредит на житло, оскільки додатковий стрес може негативно позначитися на його самопочутті.

Він досі не знає, чи зможе колись обходитися без медикаментів. Наразі саме лікування допомагає йому виконувати звичайні повсякденні справи.

Водночас психологиня звертає увагу на позитивну зміну: останнім часом чоловікові знову почало подобатися спілкування з людьми.

Підсумовуючи, Йоанна Щербатій наголошує, що втрата соціальних зв’язків, ізоляція та зміни звичного способу життя можуть вкрай погіршити психічний стан людини. Навіть робота, про яку людина довго мріяла, не завжди здатна компенсувати нестачу близького спілкування і відчуття повноцінного життя.

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