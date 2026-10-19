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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
2 хв

Переставте всього 1 сірник, щоб стрілка змінила напрямок: головоломка заплутала багатьох

Головоломка з сірниками, яка поширюється Мережею, змушує шукати нестандартний підхід. Завдання полягає в тому, щоб одним рухом змінити напрямок стрілки на протилежний.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Головоломка з сірниками

Головоломка з сірниками / © Unsplash

Мережу підкорює нова цікава головоломка, яка змушує добряче потривожити мізки. Завдання видається простим лише на перший погляд: потрібно переставити всього один сірник так, щоб стрілка змінила свій напрямок на протилежний. Проте на практиці більшість гравців одразу потрапляє в пастку банальної логіки.

Спробуйте розв’язати головоломку.

Головоломка з сірниками: переставте 1 сірник, щоб стрілка змінила напрямок на протилежний

Зазвичай перше, що спадає на думку всім без винятку, — це спробувати просто віддзеркалити фігуру.

«Отже, перше, що спадає на думку кожному — це найочевидніший хід. Ми беремо два сірники з вістря і намагаємося перекласти їх праворуч, власне, створюючи дзеркальне відображення стрілки. Але погляньте: це вже два ходи. А за правилами дозволено лише один».

Спроби підійти до справи більш нестандартно та змінити кут нахилу стрілки також не дають бажаного результату.

«Тоді я спробував підійти до цього більш творчо. Подумав: можливо, варто просто змінити кут? Спробував пересунути один сірник так, щоб його голова була спрямована — ну, не зовсім у протилежний бік, але принаймні в іншому напрямку. Ми знову опиняємося у глухому куті. Я навіть експериментував із центральним сірником — тим, що слугує основою. Але хоч куди я його перекладав, уся фігура стрілки просто розвалювалася. У підсумку виходив якийсь дивний, безглуздий об’єкт», — ділиться користувач у TikTok, який намагався розв’язати задачу.

Однак відповідь виявилася значно легшою, ніж варто було очікувати. Потрібно було просто повністю відкинути звичні шаблони та поглянути на деталі з іншого боку.

Секрет полягає в тому, щоб придивитися уважно до вістря стрілки. Відповідь криється всього в одному з цих сірників. Усе, що потрібно зробити — це взяти один сірник із самого вістря й перемістити його на інший бік основи. Готово!

«Так, форма стрілки трохи змінилася — вона стала дещо витягнутішою, — проте умова виконана на 100%, і тепер наша стрілка вказує у протилежний бік», — зазначає чоловік.

Люди з хорошим зором за 60 секунд розгадають головоломку

Нагадаємо, в Мережі набула популярності нова головоломка з сірниками, опублікована на YouTube-каналі «Головоломки Puzzles». Учасникам пропонують виявити спостережливість і за 60 секунд виправити неправильне математичне рівняння, переставивши лише два сірники.

Авторка завдання зазначає, що ключ до успіху полягає в уважному аналізі деталей. Під час розв’язання важливо не поспішати та ретельно перевіряти кожен символ, адже зміна положення навіть одного сірника може повністю змінити приклад. Для тих, кому не вдасться впоратися з завданням самостійно, передбачено можливість переглянути правильну відповідь.

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