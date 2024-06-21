Перетворює гнівні крики на спокійну мову: компанія створила голосовий фільтр із ШІ

Усе для того, щоб мінімізувати стрес для працівників колцентрів.

Японська компанія розробила фільтр зі штучним інтелектом, який може розпізнавати гнівні крики і переводити їх у спокійну мову, щоб зменшити стрес, який відчувають оператори колцентрів.

Про це пише Oddity Central.

Великі технологічні компанії вже давно знають про стрес, якому щодня піддаються оператори колцентрів, адже багато клієнтів зганяють на них свою злість і розчарування. Деякі з них навіть запровадили програми управління стресом, які містять техніки релаксації, медитацію, йогу або терапію, спрямовану на боротьбу з дратівливістю та тривогою. Однак одна японська компанія, можливо, знайшла набагато ефективніше рішення – за допомогою штучного інтелекту повністю усунути крики та агресивні висловлювання.

Компанія SofBank стверджує, що витратила три роки на створення голосового фільтра, який розпізнає крик і автоматично перетворює його на спокійну мову.

"Ми розробили систему придушення емоцій у відповідь на соціальну проблему переслідування клієнтами співробітників колцентру та з метою їхнього захисту", - говорить один з розробників інноваційного ШІ-фільтра Тошіюкі Накатані.

Голосовий фільтр SoftBank складається з двох етапів, на першому з яких штучний інтелект ідентифікує гнівний голос і виокремлює ключові моменти мови, а на другому – за допомогою акустичних інструментів трансформує його в більш природний, навіть ввічливий тон. Цікаво, що фільтр не змінює жодного слова, вимовленого людиною, але значно пом'якшує інтонацію. Оператор колцентру все одно почує будь-які образи, лише в м'якому тоні, що має допомогти знизити його стрес і тривожність.

Для навчання інженери попросили 10 акторів записати щонайменше 100 найпоширеніших фраз, серед яких крики, звинувачення, погрози та вимоги перепрошень. Загалом для навчання ШІ-фільтра було використано понад 10 000 фрагментів голосових даних.

Невідомо, коли SoftBank планує впровадити новий ШІ, що фільтрує крики, у своїх колцентрах, але буде цікаво дізнатися, наскільки добре він працює і як впливає на емоційний стан операторів.

Нагадаємо, штучний інтелект перетворив вірусний мем про дівчину-катастрофу на відео. Там з'явилися нові персонажі.

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