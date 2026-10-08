Перетворив Airbnb на "кімнату вбивств": студент-фанат "Декстера" зарізав 24-річну жінку

Бенджамін Дей. Фото: West Midlands Police

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У Великій Британії студент-криміналіст Бенджамін Дей визнав себе винним у вбивстві 24-річної Марії Сачану. За даними слідства, хлопець, який захоплювався серіалом «Декстер», заздалегідь підготував у орендованому через Airbnb будинку так звану «кімнату для вбивств».

Про це повідомило видання Unilad.

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Поліція Вест-Мідлендса оприлюднила відео затримання Дея, яке сталося 21 грудня 2025 року. На кадрах видно закривавленого студента Вустерського університету, який перебуває на вулиці в Дадлі.

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На момент злочину Дею було 19 років. Слідство встановило, що він заманив Сачану, яка працювала секс-працівницею, до орендованого помешкання у Тівідейлі. Спальню він заздалегідь вкрив поліетиленовою плівкою, закріпивши її на стінах скобами. Там чоловік завдав жінці 78 ножових поранень.

Після вбивства Дей намагався розчленувати тіло і порізав руку. Близько 12:50 він сам зателефонував до екстреної служби, а згодом зупинив поліцейський автомобіль. Правоохоронцям студент заявив, що його нібито вкусив лис або дикий собака. Офіцери засумнівалися у його поясненні та затримали хлопця.

Приблизно за дві години власник орендованого житла повідомив поліції про кров біля сходів. Під час обшуку правоохоронці виявили тіло Сачану поруч із ліжком. У помешканні також знайшли ножі, степлер, клейку стрічку, фартух, пластиковий захисний щиток та засоби для прибирання.

За матеріалами справи, Дей витратив кілька годин на підготовку кімнати. Слідчі заявили, що він був одержимий персонажем серіалу «Декстер», у якому головний герой — серійний убивця.

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Спочатку захист Дея планував наполягати на самообороні та стверджувати, що кімнату він підготував для знімання відео, присвяченого «Декстеру», для TikTok. Однак на другий день судового процесу підсудний змінив позицію і визнав себе винним у вбивстві.

Детектив-інспектор Метт Марстон заявив, що злочин був ретельно спланований, а Марію Сачану навмисно заманили до заздалегідь підготовленого приміщення. Після визнання провини Дея залишили під вартою.

Нагадаємо, в США поліцейську засудили до смертної кари за потрійне вбивство під час пограбування ресторану. Після стрілянини вона повернулася на місце злочину разом із правоохоронцями.

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