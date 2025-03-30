Переведення стрілок годинника: як дізнатися точний час

Сьогодні Україна знову перейшла на літній час / © Unsplash

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Вніч проти 30 березня Україна перейшла на літній час. Стрілки годинників перевели вперед на одну годину. О 3:00 годині цифрові пристрої автоматично переведуть на годину вперед і показуватимуть 4:00.

Котра наразі година можна дізнатися за допомогою спеціальних сервісів.

Зазначимо, що сучасні гаджети здійснюють сезонну зміну часу автоматично.

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Точний час можна дізнатися через Інтернет. Для цього потрібно скористатися пошуком Google. Введіть запит «точний час Україна», «дізнатися точний час в Києві». Одразу під пошуковим рядком з’явиться правильний час.

Також у Мережі є спеціальні сервіси, наприклад: 24timezones, time.is, city-time.org та низка інших.

Якщо раптом у вас все ще є стаціонарний телефон, він також допоможе дізнатися точний час. Для цього потрібно зателефонувати на номер 121. Однак, якщо ви звернетеся до цієї служби, набравши з мобільного телефону, за виклик доведеться заплатити.

Нагадаємо, у Верховній Раді 16 липня 2024 року прийняли законопроєкт №4201, адже раніше ухвалили рішення про скасування переходу на зимовий та літній час. Тоді «за» проголосував 261 депутат.

Президент України Володимир Зеленський так і не підписав це рішення та найближчим часом не планує. Варто зазначити, що час ветування законопроєкту вже сплив.