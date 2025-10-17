ТСН у соціальних мережах

Поніс "здобич" в пащі: полювання ведмедя потрапило на камери (відео)

Ведмідь влаштував нічну пригоду — перевернув сміттєвий бак, забрав пакет і втік.

Софія Бригадир
В США камери зафіксували незвичайного нічного відвідувача — ведмедя, який шукав їжу та вкрав сміттєвий пакет.

Про це повідомило видання KTLA.

На відео видно, як великий ведмідь копирсається у перекинутій сміттєвій бочці біля одного з будинків. Через кілька секунд тварина виймає з бака білий сміттєвий пакет і тікає з ним у пащі. За словами очевидців, ведмідь зник за парканом і попрямував у напрямку заднього двору сусіднього будинку.

Місцеві чиновники наголошують, що такі випадки у Глендейлі, штат Каліфорнія, трапляються доволі часто, адже місто розташоване поблизу гір, де мешкають дикі ведмеді. Влада закликає жителів дотримуватися правил безпеки — не залишати сміття надворі вночі та зберігати відходи у щільно зачинених контейнерах, щоб не приваблювати тварин до житлових районів.

Нагадаємо, у Каліфорнії ловець змій став свідком незвичайної ситуації — чорний лабрадор опинився зі рептилією, обмотаною навколо морди.

