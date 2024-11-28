Перевершила Пентагон: що відомо про нову найбільшу у світі офісну будівлю – фото

Нещодавно відкрита Суратська алмазна біржа в індійському штаті Гуджарат – це масивний офісний комплекс, що складається з дев'яти прямокутних будівель, з'єднаних між собою центральним "хребтом".

Про це пише Oddity Central.

Протягом 80 років Пентагон утримував титул найбільшої будівлі у світі, але нещодавно його скинула з трону Суратська алмазна біржа – величезний центр ограновування та торгівлі діамантами, що перевищує площу Пентагону в 66 73 624 кв.м. майже на 55 000 кв.м. Розлогий 15-поверховий комплекс займає понад 35 акрів землі на околиці міста Сурат в індійському штаті Гуджарат і має понад 4700 офісних приміщень і майстерень, а також 131 великий ліфт, які роблять пересування між дев'ятьма будівлями Суратської алмазної біржі легким. Цікаво, що перевершити Пентагон ніколи не було планом; натомість індійська архітектурна фірма Morphogenesis просто намагалася задовольнити величезний попит на простір.

"Ми вирішили створити щось знакове, що запозичує з контексту і спільноти, з якою ми працюємо", - сказала співзасновниця Morphogenesis Соналі Растогі, додавши, що її план будівлі "базується на екологічному та сталому дизайні більше, ніж на певній архітектурній мові".

Суратська алмазна біржа / Фото: youtube.com/@SuratDiamondBourse

Суратська алмазна біржа має стати найбільшим і найсучаснішим у світі центром міжнародної торгівлі діамантами та ювелірними виробами. 90% світових діамантів огранюють у Сураті, тому зібрати ремісників і торговців під одним дахом було головною метою. Morphogenesis обрали дизайн, що віддалено нагадує термінал аеропорту – дев'ять прямокутних будівель, з'єднаних довгим центральним коридором.

Суратська алмазна біржа / Фото: youtube.com/@SuratDiamondBourse

Нова найбільша у світі офісна будівля коштувала 32 мільярди рупій (388 мільйонів доларів), що, безумовно, копійки, але варто того, щоб зібрати під одним дахом галасливий діамантовий бізнес Сурата. Попри масивні розміри, переміщення між його 15-поверховими вежами, як кажуть, не спричиняє жодних труднощів: середньостатистичній людині потрібно всього шість хвилин, щоб піднятися на вершину будь-якої з дев'яти прямокутних веж за допомогою 131 ліфта, керованого "розумною" системою.

Суратська алмазна біржа / Фото: youtube.com/@SuratDiamondBourse

Масивний комплекс може вмістити понад 65 000 людей, а також 4 500 автомобілів і 10 000 двоколісних транспортних засобів, що більше, ніж у деяких сучасних невеликих містах.

Суратська алмазна біржа / Фото: youtube.com/@SuratDiamondBourse

Нагадаємо, що відомо про найвищий у світі аеропорт, де перед польотом люди вдихають кисень. Він має лише одну злітну смугу.

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