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Перевір зір: оптична ілюзія знайди серце серед авокадо за 5 секунд

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
1783
Час на прочитання
1 хв
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Перевір зір: оптична ілюзія знайди серце серед авокадо за 5 секунд

тест - ілюзія

Тест, що допоможе перевірити спостережливість та інтелект

Оптичні або зорові ілюзії  - це візуальні образи, які вводять наш мозок в оману. За допомогою оптичних ілюзій можна оцінити як рівень власної спостережливості, так і рівень інтелекту.

Якщо ви вклалися в певний часта розв'язали тест, значить, що рівень інтелекту у вас високий. Якщо ні, не засмучуйтесь, можна потренуватись, використовуючи різні оптичні ілюзії. Розгадуючи такі тести людина підвищує зосередженість та здатність виявляти деталі, таким чином розвиває інтелект. Згідно з дослідженнями, регулярне розгадування оптичних ілюзій може покращити концентрацію та запобігти погіршенню когнітивних функцій у дорослих.

Пропонуємо один з таких тестів - оптичних ілюзій.

Знайди серце серед авокадо за 5 секунд

На малюнку можна побачити групу авокадо. А десь серед авокадо є серце, і потрібно знайти його  за 5 секунд.

Це гарна можливість перевірити свою спостережливість.

тест- ілюзія / ©
тест- ілюзія

Серце так майстерно заховано серед авокадо, що його важко помітити з першого погляду.  Але у найуважніших це вийде. 

Придивіться до деталей і незабаром ви можете помітити серце.

Для тих, хто не зміг помітити серце протягом  5 секунд, підказка на малюнку.

Відповідь на тест-ілюзію / ©
Відповідь на тест-ілюзію

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Дата публікації
Перегляди
1783
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