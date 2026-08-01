Перевірте бабусин сервант просто зараз: за ці старі сервізи колекціонери платять шалені гроші

Бабусині сервізи, які дорого коштують / © Pixabay

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Те, що ще недавно здавалося звичайним радянським посудом, зараз може мати неабияку цінність. Особливо якщо сервіз виготовлений відомим заводом, має рідкісне клеймо, ручний розпис або зберігся у хорошому стані.

Які бабусині сервізи можуть бути дорогими

Не кожен старий чайний чи столовий набір автоматично стане дорогим антикваріатом. Колекціонери звертають увагу на кілька важливих деталей:

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виробника;

рік випуску;

стан посуду;

наявність усіх елементів набору;

унікальність дизайну;

якість фарфору та оздоблення.

Особливий інтерес викликають сервізи радянського періоду, які випускали відомі фарфорові підприємства. Деякі з них уже не виробляються, тому з часом їхня колекційна цінність лише зростає.

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Сервізи ЛФЗ — одні з найбільш бажаних серед колекціонерів

Якщо на дні чашки або тарілки є клеймо ЛФЗ (Ленінградський фарфоровий завод) — варто уважніше придивитися до такого посуду.

ЛФЗ (Ленінградський фарфоровий завод) сервіз «Золоті ромашки» / © Фото з відкритих джерел

Особливо цінуються набори з відомими малюнками, позолотою та складним оформленням. Наприклад, серії з кобальтовим декором або ручним розписом можуть коштувати значно дорожче за звичайні радянські сервізи.

Такі речі часто купують не для щоденного використання, а як частину колекції.

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Не менш цікаві для колекціонерів і вироби українських заводів.

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Серед популярних:

Баранівський фарфоровий завод

Посуд Баранівського заводу «Бутон» / © Фото з відкритих джерел

Посуд із клеймом Баранівського заводу цінується за якість та характерний дизайн. Особливо увагу звертають на повні комплекти з гарним збереженням та оригінальним декором.

Довбиський фарфоровий завод

Довбиський фарфоровий завод сервіз / © Фото з відкритих джерел

Старі сервізи цього виробника також можуть мати попит серед любителів ретро-посуду. Найбільше цінуються набори з позолотою, кобальтом та ручним оздобленням.

Кремгес

Кремгес чайний сервіз / © Фото з відкритих джерел

Окремий інтерес становлять деякі серії, які випускалися обмеженими партіями. Для колекціонерів важливі не лише самі предмети, а й історія їхнього створення.

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Як зрозуміти, що ваш старий сервіз може бути цінним

Перед тим як виставляти посуд на продаж або віддавати його комусь, перевірте:

Клеймо на дні посуду — переверніть чашки, тарілки чи чайник. Саме там зазвичай знаходиться інформація про виробника. Чи повний комплект — повний сервіз із чайником, цукорницею, чашками, блюдцями та тарілками зазвичай коштує дорожче, ніж окремі предмети. Стан фарфору — тріщини, відколи або потерта позолота можуть значно зменшити ціну. Рідкісний дизайн — незвичайний малюнок, ручна робота або обмежений випуск можуть зробити навіть старий сервіз бажаним для колекціонерів.

Чому колекціонери скуповують старі сервізи

Інтерес до радянського та вінтажного посуду пояснюється тим, що багато виробництв припинили існування або змінили напрям роботи. Через це деякі моделі більше не виготовляються, а кількість добре збережених екземплярів поступово зменшується.

Для одних людей це просто старий посуд із шафи, а для інших — частина історії, яку хочеться зберегти. Саме тому окремі сервізи можуть продаватися за значні суми.

Де можна продати старий сервіз

Якщо ви знайшли цінний набір, не поспішайте віддавати його за першою пропозицією.

Перед продажем варто:

порівняти ціни на аналогічні сервізи;

сфотографувати клеймо виробника;

зробити якісні фото всіх предметів;

перевірити попит серед колекціонерів.

Старий фарфор продають через спеціалізовані майданчики, аукціони та спільноти любителів антикваріату.

FAQ

Які бабусині сервізи найдорожчі?

Найбільше цінуються рідкісні фарфорові сервізи від відомих заводів, зокрема ЛФЗ, Баранівського, Довбиського та інших виробників. Високу ціну можуть мати набори з ручним розписом, позолотою, кобальтовим оформленням і повним комплектом.

Як дізнатися, скільки коштує старий сервіз із СРСР?

Щоб оцінити радянський сервіз, потрібно знайти клеймо виробника, визначити модель, перевірити стан посуду та порівняти ціни на подібні набори. Найточніше оцінити рідкісний сервіз можуть спеціалісти з антикваріату або колекціонери.

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