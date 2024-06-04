Перевірте, чи тече у вас східна кров: такі прізвища давали наші пращури туркам

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія, про його пращурів. Деякі з них вказують на походження предків і навіть національність.

Мовознавець Юліан Редько виділяє три українські родові імена, які є турецькими за походженням. Якщо ваше прізвище звучить саме так, скоріше за все, ваші предки були пов’язані з цим народом.

Українські прізвища, які мають турецькі корені

Серед таких прізвищ мовознавець виділяє такі:

Прізвища Чавс і Чаус. Так називали тих, хто служив посильними чи султанськими рабами. Такі прізвища, на думку мовознавця, можна знайти у Полтавській та Львівській областях.

Прізвище Янчаренко пішло від назви «яничар», що в перекладі з турецького "уепі сегі" означало "нові війська".

Також до цієї категорії належить прізвище Арнаут. Арнаутами в Туреччині називали представників окремого роду війська — вартових, які формувалися виключно із християн.

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