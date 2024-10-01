Перевірте, наскільки ви обдаровані: знайдіть літеру «Т» у тесті на IQ протягом 10 секунд

Візуальні тести на рівень інтелекту зазвичай передбачають пошук предметів, захованих на картинках чи сценах. Вони захоплюють, можуть використовуватися для релаксації і стимуляції розумової діяльності. Згідно з дослідженням Наньянського технологічного університету в Сінгапурі, головоломки з прихованими предметами допомагають зберегти гостроту розуму,так як вони вимагають від людини зосередження деталях, запам'ятовування місцеперебування предметів і стратегічного мислення.

Пропонуємо швидкий текст, який визначить наскільки ви уважні та обдаровані в обробці інформації.

Пройдіть тест на рівень обдарованості, спробуйте знайти літеру «Т». Якщо ви зможете знайти букву менш ніж за 10 секунд, ви справді обдаровані, особливі.

Тест на обдарованість

Зробити це досить не легко, підказка -- «Т» не буде червоною.

Правильна відповідь на картинці

Відповідь на головоломку

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