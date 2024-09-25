Перевірте свою уважність: чи зможете знайти собаку на малюнку за 15 секунд

Перевірте і заразом потренуйте свою уважність.

Головоломки, на яких потрібно щось знайти, є не лише розвагою — це чудове тренування мозку. Регулярне розгадування таких головоломок розвиває уважність, зосередженість, вчить звертати увагу на деталі.

Водночас це ще чудове тренування витримки і також, що важливо в наш час, спосіб відволіктися від тривог та тяжких думок.

Отже, подивіться на малюнок та за 15 секунд знайдіть на ньому собаку.

Знайди на малюнку собаку/ фото: Bright Side

Вдалося знайти собаку? Чудово, вітаємо. Якщо ні — нічого страшного, подивіться на відповідь та продовжуйте тренуватися далі.

Знайди на малюнку собаку/ фото: Bright Side

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