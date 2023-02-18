Перевіряла, чи не гумова: жінка розбила скульптуру за $42 тисячі (фото)

Відвідувачі ярмарки узялися розмірковувати, чи не могла розбита скульптура бути частиною шоу.

На ярмарці сучасного мистецтва в центрі Маямі Арт Вінвуд колекціонерка спробувала перевірити на справжність скульптуру, що на вигляд схожа на собаку з повітряної кульки, і розбила її.

Про це повідомляє Miami Herald

Скульптура синього кольору "Собака з повітряної кулі" була виставлена на ярмарковому стенді Bel-Air Fine Art. Автором скульптури є відомий митець Джефф Кунс, а ця його робота коштувала 42 тис. дол.

Скульптура не простояла на стенді й одного дня, адже літня колекціонерка мистецтва вирішила перевірити на справжність витвір, схожий на справжню гумову кульку. Жінка постукала по ньому і порцеляновий "песик" впав з постаменту на підлогу, розбившись в друзки.

Через гучний звук падіння навколо місця інциденту зібрався натовп. При цьому відвідувачі ярмарки одразу припускати, чи не могла розбита скульптура бути частиною шоу.

Як припустив художник і колекціонер мистецтва Стівен Гамсон, що теж був на виставці, жінка зробила помилку, дозволивши цікавості взяти гору. Мистецький радник у галереї підтвердив, що це був просто нещасний випадок.

Скриншот з відео

Гамсон одразу ж на місці запропонував придбати уламки розбитої скульптури.

"Я бачу в ньому цінність, навіть коли воно зламане. Для мене це історія. Це робить мистецтво ще цікавішим", – пояснив колекціонер мистецтва.

Однак політика "зламаєш – купиш" не діяла на ярмарці мистецтва. А сама скульптура "Собака з повітряної кулі"була застрахована.

Зауважимо, що скульптура "Собака з повітряної кулі" була створена понад 20 років тому. Джефф Кунс між 1994 і 2000 роками створив серію цуценят різних кольорів, розмірів і матеріалів.

Розбитий 38-сантиметровий "собака" був мініверсією відомої майже чотириметрової скульптури, що була виготовлена з дзеркально відполірованої нержавіючої сталі.

У Великій Британії на пляжі жінка знайшла слід динозавра, якому понад 160 млн років. Згодом вчені з’ясували, що це слід був зроблений мегалозавром, який зупинився відпочити.

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