Перевтілився у вовка: чоловік витратив 20 тисяч доларів, щоб "бути дикою твариною"

Чоловік каже, що він завжди мріяв про такий костюм.
У Японії чоловік витратив майже 20 тисяч доларів, щоб перевтілитись у вовка. Його мрія збулась завдяки ультрареалістичному костюму, який він замовив в одній із компанії.
Про це пише dailymail.co.uk.
В одній із японських компаній чоловік замовив костюм вовка, витративши на нього майже 20 тисяч доларів. Роботу над костюмом виконували майже 50 днів. Замовник був задоволений результатом.
Японець розповів, що він з дитинства любив тварин і мріяв про реалістичний костюм вовка, щоб відчути себе "дикою твариною".
Компанія, яка шила костюм на замовлення, тривалий час вивчала зображення вовків, щоб пошити максимально реалістичний костюм. Після примірки замовник залишився задоволеним роботою.
Нагадаємо, колонія пінгвінів, яка оселилася поблизу української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, стала такою великою, що науковцям доводиться рити рови в снігу, щоб пінгвіни не могли її оточити.
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