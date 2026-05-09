Лікарка майже 30 хвилин була під водою і повернулася з моторошним списком з потойбіччя

Доктор Мері Ніл. Фото: 100huntley/YouTube

Американська хірургиня Мері Ніл заявила, що пережила клінічну смерть після трагедії на каякінгу в Чилі та нібито побувала у потойбічному світі. За її словами, після повернення до життя вона отримала «список майбутніх подій», серед яких була і смерть її сина.

Про це повідомило видання Mirror.

Історія сталася 1999 року під час сплаву річкою в Чилі. Мері Ніл каталася на каяках разом із друзями, коли впала з водоспаду. За її словами, вона перебувала під водою близько 30 хвилин і приблизно 24 хвилини — без кисню, перш ніж її реанімували.

Після порятунку лікарка заявила, що пережила «найдивовижнішу пригоду» у своєму житті. Вона стверджувала, що в момент, коли її тіло залишило каяк, її дух нібито вийшов із тіла, а потім її «зустріли» у потойбічному світі. Мері Ніл казала, що їй важко описати цей досвід словами. За її словами, вона відчула повне прийняття, любов і спокій.

«Мене так радісно зустріли та привітали, що в мене виникло це непереборне відчуття, ніби я вдома», — розповідала вона.

Лікарка також заявила, що бачила річку та людей, які витягували її на берег і проводили серцево-легеневу реанімацію. Вона згадувала, що тоді усвідомила, що «справді мертва».

За словами Мері Ніл, під час цього досвіду вона зрозуміла «взаємозв’язок усіх людей» і важливість людських вчинків та слів. Вона також стверджувала, що їй сказали, що вона «не може залишитися», і дали «список подій», які ще мають відбутися у її житті.

Пізніше в ефірі шоу «100huntley» лікарку запитали, чи може вона розповісти про весь список. Вона відповіла, що не робить цього, оскільки багато пунктів стосуються інших людей. Водночас Мері Ніл погодилася говорити про пункт, пов’язаний із її сином Віллі. Коли стався нещасний випадок, її синові було дев’ять років. За словами Мері Ніл, на той момент хлопчик був здоровим.

Мері Ніл згадувала, що після повернення до життя довго намагалася знайти логічне або наукове пояснення своїм переживанням. Вона сподівалася, що її досвід можна пояснити фізіологічними процесами або галюцинаціями

Однак через десять років після трагедії її син Віллі загинув. Його збив водій, який відволікся на мобільний телефон. На той момент юнакові було 18 років. Лікарка розповідала, що ця трагедія сталася саме тоді, коли вона завершувала роботу над своєю першою книгою про пережитий досвід.

Попри важку втрату, жінка заявила, що її підтримувала віра в те, що син перебуває у місці, яке вона сама нібито бачила під час клінічної смерті.

Після повернення до свідомості, згадувала Мері Ніл, вона побачила обличчя друзів, які намагалися її врятувати. За словами лікарки, вони були шоковані тим, що їй вдалося вижити, адже на той момент її стан був критичним. Внаслідок аварії жінка також отримала серйозні травми та переломи ніг.

Згодом лікарці вдалося повністю відновитися. Водночас вона визнавала, що як людина з медичною освітою сама поставилася б до подібної історії скептично. Мері Ніл говорила, що раніше могла б вважати такі переживання галюцинаціями або наслідком хімічних процесів у мозку, однак власний досвід змусив її переглянути свої погляди.

