"Перламутрові хмари": над станцією "Академік Вернадський" зафіксували рідкісне явище

Хмари такого кольору руйнують озоновий шар.

Над станцією "Академік Вернадський" з’явилися рідкісні крижані полярні стратосферні хмари: їх ще називають перламутровими.

Знімки незвичайного явища з'явилися на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Хоч ці хмари красиві, але вони сприяють руйнуванню озонового шару, наголошують науковці. Справа у тому, що на їхніх поверхнях хлор набуває реактивних форм, які знищують полярний стратосферний озон.

"Вони складаються з кристаликів криги, спостерігаються здебільшого в полярних регіонах. На відміну від більшості хмар, які живуть у "вологій" тропосфері – нижньому шарі атмосфери, ці формуються в наступному шарі – "сухій" стратосфері", - йдеться у повідомленні.

Перламутрові хмари - це також рідкісне явище, яке можна побачити в Антарктиці переважно взимку. Саме в цей час в нижніх шарах стратосфери температура опускається до близько -85°С. Саме аномально низька температура - одна з головних умов формування цього явища. Крім того, виникнення перламутрових хмар пов'язують з гірськими хвилями, коли потік повітря в тропосфері натикається на високий гірський хребет, "йде" вгору, огинає його та "падає" вниз.

"Так утворюється хвиля. Оскільки в полярних регіонах висота тропосфери не більш як 7-8 км, то верхівка хвилі потрапляє в стратосферу, сприяючи формуванню перламутрових хмар. Також їх утворення може бути пов'язане з сильними тропосферними циклонами", - пояснюють вчені.

Як повідомлялося, одразу двоє горбатих китів припливли просто до берегів острову Галіндез, на якому розташована станція "Академік Вернадський", завдяки чому українські полярники стали свідками рідкісної події. Ці істоти – найчисленніші кити в районі Антарктичного півострова. Їхня середня вага сягає 30 тонн, а довжина 13,5-14,5 метра.

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