Перо птаха продали за рекордні $28 417: кому воно належало (фото)

Одна пір'їнка вимерлого птаха гуя стала найдорожчою у світі, коли її продали за 28 417 доларів.

Новозеландський аукціонний дім Webb's Auction House заявив, що очікувалося, що перо буде продано за 1800 доларів, але воно розбило всі очікування – так само, як і попередній рекорд, встановлений пером птаха того ж виду, коли воно було продане за 5150 доларів 2010 року.

Пір'їна вимерлого птаха гуя / Фото: Webb's

Птах гуя вважався священним для народу маорі, а його пір'я прикрашало головні убори вождів і членів їхніх родин.

Востаннє птаха бачили 1907 року, хоча протягом наступних 30 років з'являлися непідтверджені повідомлення про його появу.

"Ми дуже раді, що цей рідкісний експонат природознавства спричинив таку велику цікавість у покупців, що підкреслює крихкість нашої екосистеми і важливість турботи про її фауну", - зазначила Лія Морріс, керівниця відділу декоративного мистецтва аукціонного дому Webb's Auction House.

Пір'їна вимерлого птаха гуя / Фото: Webb's

Морріс також розповіла BBC, що перо-рекордсмен "у чудовому стані".

"Воно все ще має дуже виразний блиск, і не було пошкоджене комахами", - сказала вона.

Пір'їна вимерлого птаха гуя / Фото: Webb's

Перо зареєстровано в рамках програми захисту об'єктів, що мають культурне значення для народу маорі. Програма вимагає, щоб усі учасники торгів були зареєстрованими колекціонерами, і перо не може бути вивезено за межі Нової Зеландії без письмової згоди Міністерства культури та спадщини.

Нагадаємо, у Фінляндії на аукціоні продали велосипеди біженців із Росії, які кинули їх біля кордону. Остаточні ціни на торгах коливалися між 70 і 100 євро, найвища ціна становила близько 160 євро, а найнижча – 35 євро.

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