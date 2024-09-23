Перша людина, яка вижила внаслідок падіння метеорита: що відомо про інцидент

Це мало величезний негативний вплив на життя жінки.

Енн Годжес відома як єдина в історії людина, яку зачепив метеорит і яка вижила.

Як пише LADbible, божевільний інцидент стався дуже давно, 30 листопада 1954 року в місті Сілакауга, штат Алабама, США.

До того часу Годжес була зі своїм чоловіком і жила відносно спокійне життя. Однак після зустрічі з метеоритом вона стала частиною наукової історії. Її життя змінилося назавжди, коли метеорит, пізніше ідентифікований як фрагмент метеорита Сілакауга, пролетів крізь атмосферу Землі.

Вагою близько 3,9 кг, рухаючись зі швидкістю понад 160 км на годину, він розколовся на частини і пробив дах будинку Енн. Великий шматок каменю влетів у вітальню, відскочив від великого дерев'яного радіоприймача, а потім влучив у Годжес. Вона спала на дивані, і від удару вона прокинулася з переляку, отримавши великий синець на боці, але не зазнавши інших фізичних ушкоджень.

Хоча все могло бути набагато гірше, Годжес все ще страждала внаслідок масивної гематоми і значного шоку після інциденту.

Після цієї події жінка стала відомою і привернула до себе величезну увагу ЗМІ, до чого вона не була готова.

Хоча все стало ще складніше, коли метеорит спочатку вилучила поліція міста Сілакуга, а згодом – ВПС США. Це означало, що подружжю з Алабами не дозволили залишити метеорит у себе. Військово-повітряні сили США заявили, що їм потрібен доступ до каменя, щоб перевірити його походження.

На щастя, юридична боротьба Годжес та її чоловіка за метеорит була успішною, і їм дозволили залишити свою цінну знахідку у себе. Однак, це призвело до ще однієї юридичної суперечки з їхньою домовласницею, Берті Гай. Гай заявила про своє право власності на метеорит, оскільки він впав на її землю. Знову ж таки, після деяких переговорів, Годжес змогла залишити камінь собі.

Зрештою, вона подарувала його Музею природничої історії Алабами після багатьох років використання його як дверного обмежувача.

Окрім неймовірної історії, яку можна розповісти, ця подія мала значною мірою негативний вплив на життя Годжес. Повідомляється, що стрес і увага громадськості сприяли погіршенню її психічного здоров'я. Її шлюб з чоловіком постраждав, а 1972 року вона померла внаслідок ниркової недостатності у віці 52 років.

Нагадаємо, чоловік став мільйонером після того, як метеорит пробив його дах. Його вартість становила 1,7 мільйона доларів.

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