Перша скульптура на Місяці: хто її створив і чому про неї мовчали

У холодній тиші космосу, на краю невеликого місячного кратера, уже понад пів століття лежить незвична фігурка — маленька алюмінієва скульптура людини. Поруч із нею — металева табличка з переліком імен. На перший погляд вона нагадує дитячу іграшку, але насправді це перший мистецький об’єкт, який потрапив на Місяць.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Його історія — не лише про мистецтво, а й про непомітний, але глибокий жест пам’яті за людьми, які віддали життя за освоєння космосу.

Як скульптура опинилася на Місяці

2 серпня 1971 року екіпаж місії «Аполлон-15» — Девід Скотт, Джеймс Ірвін та Ел Ворден — проводили свою останню прогулянку поверхнею Місяця. Завершували роботу біля місяцехода, коли Скотт вирішив зробити крок, про який не знали ні глядачі, ні більшість керівництва.

Поки Ірвін відволікав Центр управління польотом, Скотт непомітно встановив на ґрунт невелику алюмінієву фігурку та меморіальну табличку. Коли CAPCOM запитав, що він робить, астронавт невимушено відповів: «Просто трохи прибираю задню частину марсохода, Джо».

Насправді ж він залишив на Місяці пам’ятник під назвою «Fallen Astronaut» («Загиблий астронавт») — роботу бельгійського художника Пола Ван Хойдонка.

Скульптура на Місяці / © NASA

Кого вшанували на місячній поверхні

На маленькій табличці викарбувані прізвища 14 астронавтів і космонавтів, які загинули під час виконання службових обов’язків — як американських, так і радянських: Чарльз А. Бассетт II, Павло І. Бєляєв, Роджер Б. Чаффі, Георгій Добровольський, Теодор К. Фрімен, Юрій А. Гагарін, Едвард Г. Гівенс-молодший, Вергілій І. Гріссом, Володимир Комаров, Віктор Пацаєв, Елліот М. Сі-молодший, Владислав Волков, Едвард Х. Вайт II та Кліфтон К. Вільямс-молодший.

Це був жест пам’яті, здійснений тихо й без пафосу. Скотт пояснив, що хотів вшанувати всіх, хто загинув, рухаючи людство ближче до зірок.

Таємниця, про яку знали одиниці

Хоч офіційно акція не була санкціонована NASA, вищі керівники знали про план і погодилися тримати його в таємниці до завершення місії. Про скульптуру стало відомо лише 12 серпня, під час пресконференції після повернення астронавтів.

«Ми втратили багатьох людей до цієї місії, — казав Скотт. — Це був наш спосіб вшанувати їхній вклад».

Астронавт / © NASA

Місячний меморіал, що зберігся донині

Скульптура розміром усього 8,5 см і табличка досі лежать там, де їх залишив екіпаж «Аполлон-15». Жоден апарат чи місія не торкалася місця цього маленького, але значущого меморіалу.

Вони залишаються на Місяці як мовчазне нагадування про те, якими жертвами інколи дається людству бажання торкнутися неба.

