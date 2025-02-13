Перша смерть внаслідок автомобільної аварії: що відомо про трагедію і хто загинув

31 серпня 1869 року загинула перша людина у світі внаслідок автомобільної аварії. У результаті ДТП померла ірландська науковиця Мері Ворд.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Ще від дитинства Мері була одержима наукою та інноваціями. Вона почала колекціонувати метеликів у віці трьох років, а стіни її будинку в Балліліні, Ірландія, були вкриті скляними вітринами з пришпиленими комахами та сухими квітами, зібраними на довколишніх торфовищах і луках. Разом із сестрою Джейн вона писала оповідання про комах, а 1835 року у віці восьми років самостійно спостерігала за кометою Галлея в крихітний телескоп і оголосила про своє відкриття здивованій аудиторії на батьківській вечері.

Для людини, яка по-справжньому цінувала науку, що стоїть за світом природи, і потенціал технологічних інновацій, її раптова смерть під колесами раннього автомобіля, що зробила її нещасною жертвою першої у світі дорожньо-транспортної пригоди, виявилася руйнівною для її сім'ї і для наукової спільноти в цілому.

Мері народилася 1827 року в родині преподобного Генрі Кінга та його дружини Гаррієтти. Як і більшість жінок того часу, дівчинка виховувалася вдома зі своїми сестрами, проте походила з відомої наукової родини, яка прищепила їй природну цікавість до навколишнього світу.

Сім'я завжди заохочувала її займатися наукою, хоча в той час існувало багато бар'єрів, що перешкоджали жінкам здобувати формальну освіту або отримувати визнання за свої відкриття. Але Мері цілими днями малювала комах під світлом лупи, аж до того доленосного дня, коли астроном Джеймс Саут розпізнав її талант і переконав батька купити їй потужний мікроскоп. Він витратив 48 фунтів 12 пенсів 4 шилінги (7 700 доларів США на сьогодні), а решта була історією.

Мері годинами сиділа над мікроскопом – новим на той час інструментом, який відкривав світи для молодої вченої. Вона одержимо вивчала найдрібніші деталі рослин і тварин, замальовуючи все – від цвіркунів до очей тріски. Вона вивчила все, що потрібно було знати про інструмент, і навіть готувала власні зразки та робила власні предметні скельця зі шматочків слонової кістки, оскільки скло було важко дістати.

Попри зачинені двері для жінок-науковців того часу, Мері допомагав її двоюрідний брат Вільям Парсонс, 3-й граф Розе. Він поділяв її пристрасть до науки, і вона часто навідувалася до його замку Бірр, щоб замальовувати свого "Левіафана з Парсонстауна" – телескопа, який до 1917 року був найбільшим у світі.

1848 року Парсонс також став президентом Королівського товариства, і він використовував свою посаду, щоб познайомити Мері з усіма літературними та науковими левами того часу. Вона часто писала їм про їхні публікації і навіть стала однією з трьох жінок у списку розсилки Королівського астрономічного товариства.

Свої ранні дослідження вона підсумувала у першій книжці 1857 року "Замальовки з мікроскопом", в якій зблизька показала анатомію жуків і дала поради щодо використання інструменту. Через тогочасні бар'єри для жінок-авторів Мері вважала, що ніхто в Ірландії не візьме її рукопис, тому вона приватно опублікувала 250 примірників. На її подив, сталося навпаки – книжка розійшлася за декілька тижнів і була перевидана вісім разів між 1858 і 1880 роками під назвою "Світ чудес, відкритих мікроскопом" – і, за словами одного історика, "зробила стільки ж для популяризації мікроскопа, як і будь-яка інша книжка того часу".

Вона написала низку книжок про мікроскопи, телескопи і світ природи, ставши шанованою членкинею наукової спільноти. Вона також була прекрасною художницею, яка ілюструвала всі свої видання, і навіть була найнята для ілюстрування біографії Ісаака Ньютона. Разом зі своїм двоюрідним братом Вільямом вони провели значні дослідження світу природи і зробили вагомий внесок у вікторіанську науку.

Можливо, саме тому її смерть від рук технології, яку вона так шанувала, так важко збагнути.

До початку 40-х років Мері прожила повноцінне, але виснажливе життя. Попри всі свої наукові досягнення, вона все ще була прив'язана до тогочасних суспільних очікувань щодо жінок. 1854 року вона вийшла заміж за аристократа Генрі Ворда і народила йому вісьмох живих дітей від 11 вагітностей за 13 років шлюбу.

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Її чоловік був другим сином віконта, і хоча він успадкував владний характер свого батька, він не успадкував його маєток. Він цілими днями байдикував, а Мері самотужки доглядала за домом, бо вони не могли дозволити собі сторонньої допомоги, а єдиним джерелом доходу для них була її письменницька діяльність. Їхні фінанси були обмежені, і до серпня 1869 року Мері була виснажена, тож вона поїхала до свого кузена Вільяма в його щасливе місце в замку Бірр, щоб відпочити.

У замку Вільям мав один із перших у світі автомобілів – важку машину на паровій тязі з трьома товстими залізними колесами, зібрану на зразок триколісного велосипеда, щоб пересуватися вибоїстими сільськими дорогами. Мері, яка завжди любила техніку, коли хтось запропонував їм покататися на машині, погодилася і приєдналася до свого чоловіка Генрі, двох двоюрідних братів-підлітків та їхнього репетитора у доленосній поїздці.

Вони вирішили об'їхати місто зеленими вулицями і наблизилися до церкви "легким кроком", оскільки обмеження швидкості на той час становило лише 11 км/год. За словами свідка, вони їхали зі швидкістю 6 км/год. Важко сказати, що сталося далі, але коли машина повернула, її тряхнуло, і Мері викинуло з сидіння на дорогу. Перш ніж водій встиг зупинитися, її голова потрапила під одне з важких коліс, і вона зламала шию та щелепу. Місцевий лікар поквапився на місце події, але не зміг врятувати вчену, і вона померла через декілька хвилин.

У газетній статті, опублікованій в "Хроніці Королівського графства" 1 вересня 1869 року, наступного дня після аварії, йшлося: "Похмурий сумний день: "Містом пронизує глибокий смуток, і звідусіль висловлюється співчуття чоловікові та сім'ї талановитої жінки, яка так передчасно відійшла у вічність... Високоповажна місіс Ворд була жінкою великого таланту, яка досягла успіхів у літературній та науковій діяльності".

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Звістка про яскраве життя, що обірвалося передчасно, шокувала громаду і світ, оскільки багато хто вже не довіряв цій небезпечній новій технології. Хоча слідство зняло з усіх звинувачення у трагічній аварії, спустошена сім'я розібрала машину і поховала її під замком, а наукові інструменти Мері залишила на згадку про неї. На слідстві коронер Джон Коркоран заявив, що "це ніколи не повинно повторитися".

Можливо, однією з найбільших іроній цієї трагедії було те, що через десять років помер старший брат її чоловіка, залишивши багатство сім'ї в руках чоловіка і дозволивши решті членів сім'ї дожити своє життя в спокої. Якби вона залишилася жива, то, можливо, мала б власну лабораторію і могла б слідувати своїм пристрастям, а не обов'язкам.

І хоча її життя часто затьмарюється характером її смерті, Управління безпеки дорожнього руху (RSA) в Ірландії намагається використати пам'ять про Мері, щоб запобігти подібним трагедіям у сучасному світі. Як відомо, автомобільні аварії є однією з головних причин смертності, і здається сюрреалістичним думати, що ця, на жаль, знайома нам трагедія вперше почалася з Мері.

Нагадаємо, що відомо про найболіснішу смерть в історії. Чоловік зазнав рекордного опромінення після аварії на заводі з перероблення урану та 83 дні горів зсередини.

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