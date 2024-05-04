Перша у світі дев'ятерня, що вижила, святкує третій день народження: фото, подробиці

Це офіційно найбільша кількість дітей, народжених під час одних пологів, які вижили.

4 травня, перша у світі дев’ятерня, що вижила, святкує свій третій день народження. Вони насолоджуються цією подією вдома в Малі з батьками та шестирічною сестрою Судою.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Усі дев'ятеро дітей здорові та досягають своїх віх розвитку. Два місяці тому вони відвідали Італію, здійснивши свою першу подорож за межі Африки, щоб взяти участь у телевізійному шоу талантів Lo Show dei Record.

Під час фотографування за лаштунками діти стали неспокійними, але їхня мама, 28-річна Халіма Сіссе, змогла їх заспокоїти, увімкнувши на телефоні відео з дитячими віршиками з YouTube. Їхню увагу також привернув сертифікат Книги рекордів Гіннеса, за володіння яким змагалися двоє з них.

Перша у світі дев'ятерня, що вижила / Фото: guinnessworldrecords.com

Вперше немовлятам вручили сертифікат 2022 року, якраз перед їхнім від'їздом з Марокко, де вони провели перші 18 місяців свого життя.

Це офіційно найбільша кількість дітей, народжених під час одних пологів, які вижили. Раніше рекорд належав вісьмом немовлятам, народженим Надією Сулеман (США) 2009 року.

До появи дітей Сіссе не було зафіксовано жодного випадку, щоб немовлята виживали довше, ніж декілька годин після народження.

Перша у світі дев'ятерня, що вижила / Фото: guinnessworldrecords.com

Халіма народила малюків у спеціалізованій клініці в Марокко, куди її направив малійський уряд. Спочатку малійські лікарі думали, що у Халіми семеро дітей, але в Марокко виявили ще двох немовлят.

"Ми почали з сімох, а Аллах благословив нас дев'ятьма", - сказав пізніше їхній батько, Абделькадер Арбі.

П'ятеро дівчаток (Адама, Уму, Хава, Кадідія, Фатума) і четверо хлопчиків (Умар, Ельхаджі, Бах і Мохаммед VI) народилися передчасно за допомогою кесаревого розтину, на 30 тижні вагітності. Кожен малюк важив від 0,5 до 1,5 кг.

Перша у світі дев'ятерня, що вижила / Фото: guinnessworldrecords.com

Їх одразу помістили до інкубатора, де вони потребували постійного догляду протягом наступних декількох місяців, а потім перевели до спеціально обладнаної квартири, де медсестри допомагали Халімі доглядати їх.

Там вони відсвяткували свій перший день народження: у квартирі влаштували невеличку вечірку, на яку запросили лише декількох медсестер і сусідів з будинку.

Другий день народження вони відсвяткували через шість місяців після повернення додому в Малі. Халіма тоді сказала: "Нелегко вкласти їх усіх разом спати. Ми обіймаємо їх, щоб вони могли заснути, вони дуже люблять, коли їх обіймають перед сном".

Перша у світі дев'ятерня, що вижила / Фото: guinnessworldrecords.com

"Ми пишаємося, це щось виняткове. Сім'я відома в усьому світі, це дуже добре", - додав тато.

Нагадаємо, троє чоловіків з однієї сім'ї стали батьками понад 600 дітей. Двоє з них мають рідкісне спадкове генетичне захворювання.

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