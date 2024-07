Перша у світі "дитина з пробірки" відсвяткувала 46-річчя: її історія та фото

46 років тому, 25 липня 1978 року, народилася дитина, несхожа ні на кого іншого. Було майже опівночі, але зазвичай тихе місто Олдем у Ланкаширі, Англія, було затоплено репортерами з усього світу, які приїхали, щоб засвідчити появу на світ першої у світі дитини "з пробірки".

Її історію пригадала Книга рекордів Гіннеса.

Названа Луїзою Джой Браун, вона була першою людиною, яка народилася після зачаття поза людським тілом за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Вона народилася за допомогою кесаревого розтину та важила 2,6 кг.

Луїза Браун / Фото: Getty Images

Її батьки намагалися зачати дитину природним шляхом протягом дев'яти років, але безуспішно через непрохідність фаллопієвих труб її матері Леслі.

Хоча засоби масової інформації називали її дитиною з пробірки, насправді зачаття Луїзи відбулося у чашці Петрі 10 листопада 1977 року. Її ембріон був інкубований у скляному ексікаторі (невелика банка, яка захищала чашку Петрі від вологи), а потім перенесли в матку Леслі.

Луїза Браун із батьками / Фото: Getty Images

Процедуру розробили британські вчені Роберт Едвардс, Патрік Степто та Джін Парді. Едвардс вперше запліднив яйцеклітину поза маткою за дев'ять років до цього. Протягом наступного десятиліття він і Степто зробили спробу імплантації 282 жінкам, але жодна з них не народила живої дитини.

Лікарі знімали народження Луїзи на відео, щоб сфотографувати пошкоджені маткові труби її матері, довівши публіці, що це не був обман.

Луїза розповіла TIME 2018 року: "У моїх батьків не було вибору оприлюднити це. Якби вони цього не зробили, люди запитували б: "Чому ми не можемо її побачити?. Що з нею не так?". Якби зі мною було щось не так, це був би кінець ЕКЗ".

Луїза поряд із банкою-інкубатором, у якій інкубувався її ембріон / Фото: Getty Images

Друга у світі дитина з пробірки народилася через 67 днів після Луїзи в Індії. Названа Дургою, вона була зачата in vitro з використанням методу, незалежно розробленого лікарем Субхашем Мукерджі.

Попри протидію з боку деяких релігійних груп, кількість жінок, які проходять ЕКЗ, у наступні роки поступово збільшувалася, і, за оцінками, на сьогодні народилося понад вісім мільйонів дітей, які пройшли ЕКЗ.

Перші успішні пологи в Америці відбулися 1981 року, а 40-ю у світі дитиною, яка народилася за допомогою ЕКЗ, 1982 року стала сестра Луїзи – Наталі. 17 років потому Наталі народила власну дитину, ставши першою зачатою за допомогою ЕКЗ людиною, яка народила природним шляхом.

Луїза вийшла заміж 2004 року і народила двох синів.

Луїза Браун / Фото: Getty Images

2015 року вона написала книжку під назвою My Life as the World's First Test-Tube Baby, а зараз вона є глобальною прихильницею ЕКЗ та основною доповідачкою.

"Я бачила, як ЕКЗ перетворилося з мене, яка сидить у маленькій кімнаті в Олдхемі з моїм мамою і татом, у процедуру, яка змінює світ", — написала вона у статті для The Independent 2018 року. "Чоловікам та жінкам, які проходять ЕКЗ, я говорю: "Ніколи не втрачайте надію". Лікарям та ембріологам я кажу: "Продовжуйте так само". І всім, хто бере участь у доведенні ЕКЗ до цього етапу, я кажу: "Дякую вам за все, що ви зробили для мільйонів дітей".

