Перша визнана трансгендерка в Китаї через 18 років вдруге вийшла за заміж за свого чоловіка

Перша в Китаї публічно визнана танцівниця-трансгендерка знову вийшла заміж за кохання свого життя, з яким вона була змушена офіційно розлучитися 18 років тому.

Про це повідомляє SCMP.

56-річна Цзінь Сін з провінції Ляонін є відомою трансгендерною танцівницею з 14 мільйонами підписників на Weibo.

У квітні 1995 року Цзінь перенесла операцію зі зміни статі в пекінській лікарні, ставши першою публічно визнаною трансгендерною людиною в Китаї.

Її хірургічний шлях був задокументований у фільмі "Міс Цзінь Сін". Через помилку, допущену медсестрою під час операції, ліва нога Цзінь була стиснута медичним обладнанням на 16 годин, що призвело до паралічу – нищівного удару для танцівниці. Проте вже через рік вона повністю одужала, проявивши дивовижну силу волі, і вийшла на сцену в Пекіні як трансгендерна жінка. Пізніше вона заснувала Шанхайський театр танцю Jin Xing.

Цзінь Сін / Фото: Getty Images

У лютому 2004 року під час перельоту з Парижа до Шанхаю Цзінь познайомилася з громадянином Німеччини Хайнцем Гердом Ойдтманном. Він закохався в неї з першого погляду.

Цзінь розповіла йому, що колись була чоловіком, додавши: "Жінка перед тобою – це величезний виклик для будь-якого чоловіка". Вона також розповіла йому, що всиновила двох синів і доньку.

Танцівниця подумала, що їхній зв'язок може припинитися, але Ойдтманн зателефонував їй наступного вечора, сказавши, що він з усім змирився і все ще хоче її побачити.

2005 року пара одружилася, і Ойдтманн переїхав до Китаю сам, щоб бути з Цзінь. Однак 2006 року пара розлучилася, і Цзінь пояснила, що вони зробили це, щоб вирішити питання реєстрації домогосподарств дітей і уникнути впливу на навчання їхнього старшого сина. Як іноземцю, Ойдтманну довелося чекати рік, щоб отримати право на міжнародне усиновлення. Вони продовжували виховувати трьох названих дітей.

Хайнц Ойдтманн / Фото: instagram.com/heinz_gerd

11 квітня, в день народження Ойдтманна, Цзінь оголосила, що вони знову одружилися. Вона обрала 13:14 як час для оголошення про повторний шлюб, оскільки китайською мовою це звучить як "назавжди і безповоротно".

"Розлучившись 2006 року заради дітей, ми знову одружилися через 18 років, що свідчить про наш шлях любові та відповідальності", - написала Цзінь у своєму дописі в Інтернеті.

Нагадаємо, 27-річна жінка, яка збиралася вийти заміж, дізналася, що біологічно вона чоловік. Лікарі виявили у неї рідкісне захворювання, за якого її статеві хромосоми чоловічі, а гормональний фон – жіночий.

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