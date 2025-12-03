ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
861
Час на прочитання
2 хв

Перше побачення завершилося жахливою смертю: жінку поховали живцем

Молодій жінці стало зле під час побачення, і чоловік вирішив, що вона померла, та закопав її на задньому дворі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Чоловік живцем поховав 25-річну дівчину

Чоловік живцем поховав 25-річну дівчину / © Freepik

Поїздка 25-річної француженки Міни Ель Хуарі до Марокко, куди вона вирушила, щоб уперше побачити чоловіка, з яким тривалий час спілкувалась онлайн, обернулася смертельною трагедією. Замість романтичної зустрічі дівчина була похована живцем і повільно задихнулася — чоловік вирішив, що вона померла, та закопав її на власному подвір’ї.

Про це повідомило видання Mirror.

Міна прилетіла з Франції до міста Фес, де зупинилася у п’ятизірковому готелі й домовилася про особисту зустріч із чоловіком, ім’я якого офіційно не розголошують. Під час побачення у його будинку дівчина раптово знепритомніла. Чоловік розповів поліцейським, що, охоплений панікою, вирішив, ніби вона померла, і намагався «позбутися тіла», закопавши його у дворі.

Слідство встановило: Міна була жива. Вона впала в кому через недіагностований діабет, а причиною смерті стала асфіксія — жінка повільно задихнулася під шаром ґрунту.

Пошуки Міни розпочалися після того, як родина припинила отримувати від неї будь-які повідомлення. Родичі вирушили до Марокко та повідомили поліцію про зникнення. Правоохоронці вийшли на чоловіка, в чиєму будинку дівчина перебувала востаннє. Під час огляду території вони знайшли лопату, брудний одяг і свіжі сліди копання, які зрештою привели до місця поховання.

Чоловік зізнався у скоєному. Йому висунули обвинувачення в ненавмисному вбивстві.

Нагадаємо, у США оприлюднили світлини, які фіксують останні хвилини життя дворічної Паркер Шолтес — дівчинки, що загинула від спеки в перегрітому автомобілі в Аризоні.

Дата публікації
Кількість переглядів
861
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie