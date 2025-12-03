Перше побачення завершилося жахливою смертю: жінку поховали живцем

Чоловік живцем поховав 25-річну дівчину / © Freepik

Поїздка 25-річної француженки Міни Ель Хуарі до Марокко, куди вона вирушила, щоб уперше побачити чоловіка, з яким тривалий час спілкувалась онлайн, обернулася смертельною трагедією. Замість романтичної зустрічі дівчина була похована живцем і повільно задихнулася — чоловік вирішив, що вона померла, та закопав її на власному подвір’ї.

Про це повідомило видання Mirror.

Міна прилетіла з Франції до міста Фес, де зупинилася у п’ятизірковому готелі й домовилася про особисту зустріч із чоловіком, ім’я якого офіційно не розголошують. Під час побачення у його будинку дівчина раптово знепритомніла. Чоловік розповів поліцейським, що, охоплений панікою, вирішив, ніби вона померла, і намагався «позбутися тіла», закопавши його у дворі.

Слідство встановило: Міна була жива. Вона впала в кому через недіагностований діабет, а причиною смерті стала асфіксія — жінка повільно задихнулася під шаром ґрунту.

Пошуки Міни розпочалися після того, як родина припинила отримувати від неї будь-які повідомлення. Родичі вирушили до Марокко та повідомили поліцію про зникнення. Правоохоронці вийшли на чоловіка, в чиєму будинку дівчина перебувала востаннє. Під час огляду території вони знайшли лопату, брудний одяг і свіжі сліди копання, які зрештою привели до місця поховання.

Чоловік зізнався у скоєному. Йому висунули обвинувачення в ненавмисному вбивстві.

