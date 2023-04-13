Перше відео на YouTube: яким був історичний ролик, що приніс приголомшливу суму

Ролик завантажили в Мережу майже 18 років тому.

14 лютого 2005 року американські інженери-програмісти та підприємці Джавед Карім, Чад Герлі та Стів Чан заснували YouTube.

Веб-сайт проголошений найбільш відвідуваним у світі після своєї материнської компанії Google.

Sneezing Baby Panda, Baby Shark, Gangnam Style – ці та інші вірусні відео на платформі стали частиною світової культури. А перший ролик на відеохостинг завантажили майже 18 років тому – 23 квітня 2005-го.

Його розмістив співзасновник Джавед Карім. У ролику він задокументував свою поїздку до зоопарку.

"Я в зоопарку" - це 19-секундне відео, в якому 25-річний Карім говорить перед на тлі двох слонів у зоопарку Сан-Дієго в Каліфорнії, вказуючи на їхні довгі хоботи і називаючи їх "крутими".

Як пише ladbible.com, ролик зняв шкільний друг Каріма Яків Лапіцький, на той час аспірант Делаверського університету, який був з Джаведом у Сан-Дієго, щоб представити свої дослідження Американському хімічному суспільству.

Відтоді це відео було переглянуто понад 262 мільйони разів, а Карім зібрав 3,46 мільйона фоловерів на свій канал із одним відео.

І хоча, за даними The New York Times, Карім ніколи не отримував "зарплату, пільги або навіть офіційне звання", він отримав колосальні 64 мільйони доларів, а сама платформа нині оцінюється в 160 мільярдів доларів.

Нагадаємо, звичайна телевізійна реклама врятувала життя 66-річному пенсіонеру, яка закликала чоловіків перевіритися на рак грудей. Джим був шокований, коли у нього виявили хворобу.

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