Перші космічні туристи Virgin Galactic провели кілька хвилин у невагомості (фото, відео)

Американська компанія космічного туризму Virgin Galactic у четвер, 29 червня, успішно здійснила перший комерційний рейс.

Про це повідомив засновник компанії мільярдер Річард Бренсон у своєму Twitter.

“Історична мить, завершено перший комерційний політ”, - написав він.

Корабель перевищив висоту 80 кілометрів - межу, яка позначає початок космосу за визначенням американських військових, повідомив коментатор у прямому ефірі компанії.

Як повідомляє Sky News, на борту ракетоплана VSS Unity перебували четверо пасажирів: двоє старших офіцерів ВПС Італії, інженер з Національної дослідницької ради Італії (CNR) і співробітник Virgin Galactic, який їх супроводжував. Окрім того, два пілоти компанії були за штурвалом ракетоплана, ще двоє керували літаком-носієм SpaceShipTwo.

Місія під назвою Galactic 01 стартувала з бази Spaceport America, що в пустелі американського штату Нью-Мексико. Величезний авіаносець злетів о 8:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом) зі звичайної злітної смуги.

Приблизно через годину на висоті близько 15 кілометрів він запустив корабель VSS Unity - ракетоплан, що нагадує приватний літак. Він завів двигун і прискорився вертикально. За кілька хвилин у невагомості пасажири змогли відірватися від сидінь і "політати".

Після досягнення невагомості в салоні пасажири розгорнули прапор Італії на честь 100-річчя італійських військово-повітряних сил.

Після досягнення невагомості в салоні пасажири розгорнули прапор Італії / Фото: скриншот з відео

Космічний корабель VSS Unity успішно приземлився близько 18:45 за київським часом.

Virgin Galactic, заснована в 2004 році мільярдером Річардом Бренсоном, вже п'ять разів досягала космосу, але поки тільки з членами компанії на борту.

Сам Річард Бренсон здійснив коротку подорож у космос у липні 2021 року, майже два роки тому. Тоді Федеральне авіаційне управління США (FAA) тимчасово зупинило корабель, щоб дослідити відхилення від траєкторії під час цього польоту, який отримав широкий розголос.

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Virgin Galactic оголосила про призупинення своїх операцій, спрямованих на вдосконалення двигуна. Перерва тривала набагато довше, ніж очікувалося. У травні цього року компанія нарешті завершила останній випробувальний політ перед початком комерційної експлуатації.

Наступний запуск ракетоплана заплановано на серпень 2023 року. Після цього Virgin Galactic планує виконувати польоти щомісяця.

Компанія продала близько 800 квитків на майбутні польоти - 600 з них були продані в період з 2005 по 2014 рік за ціною від 200 тисяч до 250 тисяч доларів. Ще 200 місць було зарезервовано у наступні роки. Ціна на них сягала 450 тисяч доларів.

Нагадаємо, провідні космічні гіганти Blue Origin, Boeing, Sierra Space та кілька інших партнерів оголосили про плани створити станцію під назвою Orbital Reef на орбіті Землі.

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