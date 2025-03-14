Перший бурий ведмідь, якому зробили операцію на мозку, вийшов зі сплячки: що з ним сталося (фото)

Зоопарк в Англії повідомив, що перший бурий ведмідь, якому зробили операцію на головному мозку, прокинувся від сплячки і, схоже, повернувся до свого колишнього життя.

У Wildwood Trust заявили, що ведмідь за окликом Бокі переніс операцію на головному мозку через гідроцефалію – скупчення рідини в мозку – в жовтні, якраз перед тим, як тварина впала в зимову сплячку.

Ветеринари тоді сказали, що не будуть впевнені, чи була операція ефективною, до весни.

Ведмідь Бокі / Фото: скриншот з відео

У зоопарку повідомили, що зараз Бокі прокинувся від сплячки і, схоже, повністю одужав.

"Яке дивовижне перетворення ми побачили в цьому молодому ведмежаті", - сказав доглядач зоопарку у відео, розміщеному в соціальних мережах. "Він активний, він грайливий, він точно такий же ведмідь, яким він був минулого року. Це справжнє досягнення з точки зору успіху операції на сьогодні".

Ведмідь Бокі / Фото: скриншот з відео

Лікарі не помітили жодних ознак симптомів, на які Бокі страждав до того, як лягти під ніж.

"Він ніби забув, що йому зробили операцію, я не думаю, що хтось йому про це сказав, і він продовжує бути молодим, милим ведмедиком, якого всі знають і люблять. І це просто фантастично бачити", - сказав доглядач зоопарку.

Ведмідь Бокі / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, торік 17-річній золотій рибці вперше в історії видалили смертельну пухлину. Ветеринарка зробила операцію під загальним наркозом.

Читайте також: