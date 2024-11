Перший чоловік із пересадженим обличчям одружується: у Мережі жорстоко зацькували наречених (фото)

Жінка, яка виходиться заміж за чоловіка, якому зробили першу в світі трансплантацію обличчя, прокоментувала жорстоку реакцію хейтерів на їхні стосунки.

Про це пише Need To Know.

Джо ДіМео став відомим на весь світ, коли 2020 року йому зробили операцію, що змінила його життя, після автомобільної аварії, що сталася за два роки до того. Через вісім місяців після трансплантації життя 26-річного хлопця знову змінилося, коли він познайомився з 33-річною медсестрою Джесікою Кобі.

Тепер пара оголосила про свої заручини. Але, попри радість, закохані зіткнулися з жорстокими коментарями від людей.

"Я отримую багато ненависті в Інтернеті, в цей момент я почуваюся боксерською грушею", - розповіла медсестра з Нью-Йорка в інтерв'ю виданню. "Люди кажуть, що я мисливиця за грошима, шукаю уваги, і називають мене фальшивою. Більшість відгуків після оголошення про наші заручини були неймовірно позитивними, але, на жаль, цькування в Інтернеті не зникло повністю. Близько 10% коментарів все ще жорстокі. Це ті ж самі неоригінальні образи, здебільшого спрямовані на зовнішність Джо, а іноді нападають і на мене особисто. Важко зрозуміти, як люди формують такі сильні думки на основі лише коротких фрагментів нашого життя – ми ділимося лише секундами нашого дня. Деякі з найжорстокіших зауважень – це просто неосвічені жарти, як-от порівняння Джо з алергіком чи бджолиним укусом, що лише показує, наскільки неосвіченими можуть бути люди. Що стосується ненависті, то я ігнорую більшу її частину, але час від часу відповідаю, щоб виховати кривдників. Це шокує, коли бачиш, як батько-одинак висміює когось з інвалідністю, тож я можу відповісти щось на кшталт: "Робіть краще для своїх дітей. Іноді на мене нападають дорослі жінки, і я відповідаю так само, заохочуючи їх робити краще. Важко повірити, що ми живемо у світі, де дорослі чоловіки насміхаються з людей з інвалідністю, а жінки знущаються з інших жінок. Ми всі перебуваємо на відстані одного нещасного випадку від інвалідності, і люди повинні пам'ятати про це".

Джо ДіМео та Джессіка Кобі / Фото: instagram.com/joeroydimeo

Після всього, з чим довелося зіткнутися парі, зокрема коментарі в Інтернеті, Джо, який проживає в Джерсі, США, описав свою радість щодо їхнього майбутнього весілля.

Він сказав: "Після всього – від операцій з трансплантації до одужання – з'являється відчуття вдячності за прості речі. Планування цього весілля – це як початок нового розділу. Це символ того, як далеко ми пройшли разом. Я просто зосереджений на тому, щоб продовжувати жити повноцінним життям з Джесікою поруч".

Джо потрапив в аварію в липні 2018 року, коли їхав додому з роботи вночі, його автомобіль врізався в бордюр і загорівся. Він залишився з опіками 80% тіла. Відтоді чоловік переніс 20 реконструктивних операцій і став першою в світі людиною, якій пересадили обличчя та подвійну кисть руки, увійшовши в світову історію.

Джо ДіМео до аварії / Фото: mirror.co.uk

Він познайомився з Джесікою в Instagram після того, як вона прочитала про його історію і написала йому повідомлення.

Вона сказала: "З нашої першої телефонної розмови Джо був особливим для мене. Ми розмовляли щодня телефоном, спочатку для нас це була велика відстань – я жила в Огайо, а він в Нью-Джерсі. Я закохалася в нього, коли вперше його обійняла. Джо підходить мені за всіма параметрами".

