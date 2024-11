Перший чоловік, якому трансплантували обличчя, одружується: пара розсекретила, яким буде весілля

Чоловік, який переніс першу у світі успішну трансплантацію обличчя та рук, Джо ДіМео, нещодавно оголосив про заручини зі своєю коханою Джессікою Кобі.

В інтерв'ю Need To Know американець поділився, як освідчувався обраниці.

Так, він вирішив зробити це в оточенні своїх батьків перед вечерею в ресторані.

"Я освідчився перед вечерею. Це було просто. Ми пішли до місця, яке ми обоє любимо. Це був стриманий, інтимний момент в оточенні близьких нам людей, моїх батьків. Ми побудували такий міцний зв'язок, і це був просто природний наступний крок для нас. Я не надто хвилювався – це було те, до чого ми обидва були готові", - розповів він.

Джессіка сказала, що "не була здивована", оскільки вони обговорювали шлюбні плани, але це "не зробило його менш особливим". Вона додала: "Все просто стало на свої місця".

Також закохані розсекретили, яким буде їхнє весілля, яке заплановано на 5 грудня. Пара поїде на Гаваї, щоб влаштувати там церемонію.

Джессіка сказала: "Спочатку ми планували поїхати на Оаху на мій день народження, але вирішили, чому б не одружитися, поки ми там? Будемо лише ми і наші сім'ї відеозв'язком, що має сенс, оскільки я з Каліфорнії, а Джо з Нью-Джерсі. Ми хотіли полегшити життя для всіх, тому зробити це віртуально здавалося правильним рішенням. Ми з нетерпінням чекаємо на майбутнє. Ми будуємо спільне життя, яке ґрунтується на силі та стійкості. В основі цього, ми просто хочемо насолоджуватися моментами, які ми проводимо разом – це те, що має найбільше значення".

Джо ДіМео та Джессіка Кобі / Фото: instagram.com/joeroydimeo

Нагадаємо, після новини про заручини пару жорстоко зацькували у Мережі хейтери. Джессіка, яку охрестили мисливицею за грошима, відповіла на злісні коментарі.

