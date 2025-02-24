Перший чоловік, якому трансплантували обличчя, показав фото казкового весілля

Американець, який переніс першу у світі успішну трансплантацію обличчя та рук, Джо ДіМео, поділився першими кадрами зі своєї романтичної весільної церемонії.

2018 року життя чоловіка змінилося назавжди, коли він заснув за кермом свого автомобіля, повертаючись додому після нічної зміни на роботі. Його машина зіткнулася з бордюром і, перекинувшись, загорілася. ДіМео був врятований з аварії випадковими перехожими, але отримав сильні опіки 80 відсотків тіла.

Через два роки після аварії ДіМео переніс виснажливу операцію, яка тривала 23 години і в якій брали участь понад 140 лікарів, ставши першою людиною в світі, якій успішно пересадили обличчя і подвійну кисть руки.

Після операції минуло майже п'ять років, і відтоді ДіМео зосередився на відновленні свого життя, створенні великої кількості прихильників в Інтернеті, а також на коханні з 34-річною медсестрою Джессікою Кобі.

Тепер пара офіційно стала чоловіком і дружиною, і ДіМео опублікував в Instagram зворушливу серію фотографій, зроблених під час церемонії на набережній Гавайських островів.

Весілля Джо ДіМео та Джессіки Кобі / Фото: instagram.com/joeroydimeo

"Вступили в подружнє життя", - підписав він допис.

Весілля Джо ДіМео та Джессіки Кобі / Фото: instagram.com/joeroydimeo

Підписники були в захопленні від новини і поділилися своїми побажаннями парі в коментарях: "Така прекрасна історія кохання. Будьте щасливі все життя", "Гарні новини. Бажаю вам довгих років щастя і безліч собак".

Пара обрала гавайську церемонію, яка містила обмін каблучками, танці та гру на традиційному інструменті "пу".

Весілля Джо ДіМео та Джессіки Кобі / Фото: instagram.com/joeroydimeo

Говорячи про своє весілля в нещодавньому інтерв'ю виданню PEOPLE, Кобі розповіла, що вони одружилися в грудні.

"Ми хотіли весілля на заході сонця, щоб сонце не надто сильно палило на Джо", - пояснила вона. "Це було дуже гарно. Приємний вітерець, лише він і я".

Весілля Джо ДіМео та Джессіки Кобі / Фото: instagram.com/joeroydimeo

Роман між парою розквітнув після того, як Кобі натрапила на історію ДіМео в Інтернеті та була натхненна його силою та стійкістю. Пара швидко зблизилася через спільну любов до собак, перш ніж Кобі переїхала через всю країну, щоб бути ближче до нього.

Говорячи про рішення поділитися своїм життям в Інтернеті, Кобі додала, що за допомогою своєї платформи вони прагнуть мотивувати людей.

"У цьому є багато різних аспектів: Джо мотивує людей продовжувати, попри на проблеми зі здоров'ям", - каже вона. "З іншого боку, ми, як пара, мотивуємо людей, які можуть мати інвалідність або мати інакший вигляд, що ви все ще можете знайти когось".

Нагадаємо, після новини про заручини пару жорстоко зацькували у Мережі хейтери. Джессіка, яку охрестили мисливицею за грошима, відповіла на злісні коментарі.

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