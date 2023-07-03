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Перший чоловік, якому трансплантували обличчя, показав себе до аварії та розповів про донора (фото)

Перший чоловік, якому трансплантували обличчя, показав себе до аварії та розповів про донора (фото)

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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Перший чоловік, якому трансплантували обличчя, показав себе до аварії та розповів про донора (фото)

Джо отримав обличчя 48-річного донора / Фото: mirror.co.uk

Також він поділився про кохану дівчину.

Перша людина, якій вдалося успішно пересадити обличчя і дві руки, розповіла про своє життя.

Як пише mirror.co.uk, 24-річний Джо ДіМео отримав опіки третього ступеня 80 відсотків тіла і йому ампутували кінчики пальців після того, як його Dodge Challenger розбився та спалахнув у липні 2018 року.

Він переніс 20 реконструктивних пластичних операцій та пересадку шкіри, перш ніж у серпні 2020 року провів 23 години, зробивши новаторську операцію.

Тепер він уперше розкрив подробиці про свого донора обличчя — 48-річного чоловіка, який постраждав від інсульту.

Джо ДіМео після пересадки обличчя / © mirror.co.uk
Джо ДіМео після пересадки обличчя / Фото: mirror.co.uk

Джо з Нью-Джерсі сказав: "Було не дивно мати обличчя людини майже вдвічі старше за мене, тому що я був повністю готовий почати своє життя заново. От хто я зараз і я досить швидко з цим змирився. Коли я згорів, я не шукав кохання, але я завжди був упевнений, що рано чи пізно це станеться, тому що всередині я такий самий. Нічого не змінилося, окрім моєї шкіри", - зазначив чоловік.

Нещасний випадок з Джо стався, коли він заснув за кермом дорогою додому після нічної зміни в лабораторії тестування продуктів харчування в липні 2018 року в Гіллсайді, штат Нью-Джерсі.

Він сказав: "Моя машина повернула з узбіччя, врізалася в бордюр, декілька разів перекинулася, а потім спалахнула. У мене був мод, який дряпав бордюр, спричиняючи іскру, а потім тріснув масляний піддон від удару, а потім просто виникло полум'я. Я згорів на 80%. Мені довелося ампутувати кінчики пальців до другого суглоба, а потім накласти шви на віки, бо вони були обпалені. Я був готовий до трансплантації, коли мені її запропонували. Я не хотів жити так, як жив".

Джо отримав обличчя 48-річного донора / © mirror.co.uk
Джо отримав обличчя 48-річного донора / Фото: mirror.co.uk

Потрібна була команда зі 140 хірургів, медсестер і допоміжного персоналу лікарні у Нью-Йорку, щоб у серпні 2020 року провести новаторську операцію, яка до цього здійснювалася лише двічі.

"Мій донор був 48-річним жертвою інсульту з Делавера, який помер за два дні до моєї операції", - сказав він. "Це буквально все, що я знаю, тому що лікарі відмовилися мені щось говорити. У мене ніколи не було контактів ні з його сім'єю, ні з друзями, ні з будь-ким, хто знав його. Я сказав своєму лікареві, що вважав би за краще жіноче обличчя, щоб мені не доводилося весь час голитися! Вони взяли шкіру, а потім м'язи, сухожилля, нерви і всі маленькі вени, які прикріплені, щоб змусити кров текти до шкіри. Це було дійсно інтенсивно, коли я отямився. Щойно я прокинувся, на мене одразу ж навалилися медсестри та ерготерапевти. Це було надто складно" - поділився він.

Джо ДіМео до аварії / © mirror.co.uk
Джо ДіМео до аварії / Фото: mirror.co.uk

Джо каже, що це "дивно" бути більш незалежним, а також розповів, що товариш, який пережив опіки, сказав йому, що почувши його історію, він не наклав на себе руки.

Джо до аварії / © mirror.co.uk
Джо до аварії / Фото: mirror.co.uk

"Після операції я був як на 0 відсотків – я справді нічого не міг зробити. Зараз я почуваюся на 50%. Я можу готувати, прибирати, прати, і я можу краще користуватися телефоном. Я знову можу керувати машиною. Я просто їжджу на Subaru Crosstrek моєї дівчини. У мене поки що немає своєї машини. Я справді не думав, що зможу мотивувати людей, поки хтось не написав мені в особисті повідомлення: "Ви врятували мене від самогубства У мене було декілька обпалених людей, які запитували мене, як упоратися. Я просто говорю їм, щоб вони просто продовжували поводитися так, як ви завжди поводилися", - поділився він.

Джо ДіМео до аварії / © mirror.co.uk
Джо ДіМео до аварії / Фото: mirror.co.uk

Зараз Джо приймає по 15 пігулок на день. Основні три просто запобігають відторгненню його трансплантатів, а решта — електроліти.

Також ДіМео розповів, як знайшов кохання з 32-річною медсестрою Джессікою Кобі. Пара зустрілася після того, як жінка надіслала йому повідомлення в Instagram два роки тому, коли вона прочитала про його історію.

Джо та Джессіка / © mirror.co.uk
Джо та Джессіка / Фото: mirror.co.uk

Стосунки Джо та Джессіки розцвіли, коли їх пов'язала загальна любов до собак породи бостон-тер'єр, і тепер у них є Бастер і Кіркленд.

"Він досить тихий хлопець. Він дуже добре обізнаний, і з будь-ким, з ким він розмовляє, він може підтримати розмову. Мені дуже подобається це в ньому, тому що я думаю, що той, хто освічений і добре говорить, дуже привабливий. Мені подобається, що він ніжний, добрий і такий сміливий. Попри все, через що він пройшов, він залишається таким позитивним і таким світлим. Я кохаю Джо всередині та зовні, тому що він кумедний хлопець, він знає, чого хоче в житті, і дуже зрілий для свого віку", - описала коханого Джессіка.

Джо з коханою / © mirror.co.uk
Джо з коханою / Фото: mirror.co.uk

Нагадаємо, озброєний спецназ 43 рази рейдив до будинку одного подружжя. Пара розповіла, що сталося.

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Дата публікації
Перегляди
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