Перший чоловік, якому трансплантували обличчя, показав себе до аварії та розповів про донора (фото)

Перша людина, якій вдалося успішно пересадити обличчя і дві руки, розповіла про своє життя.

Як пише mirror.co.uk, 24-річний Джо ДіМео отримав опіки третього ступеня 80 відсотків тіла і йому ампутували кінчики пальців після того, як його Dodge Challenger розбився та спалахнув у липні 2018 року.

Він переніс 20 реконструктивних пластичних операцій та пересадку шкіри, перш ніж у серпні 2020 року провів 23 години, зробивши новаторську операцію.

Тепер він уперше розкрив подробиці про свого донора обличчя — 48-річного чоловіка, який постраждав від інсульту.

Джо ДіМео після пересадки обличчя / Фото: mirror.co.uk

Джо з Нью-Джерсі сказав: "Було не дивно мати обличчя людини майже вдвічі старше за мене, тому що я був повністю готовий почати своє життя заново. От хто я зараз і я досить швидко з цим змирився. Коли я згорів, я не шукав кохання, але я завжди був упевнений, що рано чи пізно це станеться, тому що всередині я такий самий. Нічого не змінилося, окрім моєї шкіри", - зазначив чоловік.

Нещасний випадок з Джо стався, коли він заснув за кермом дорогою додому після нічної зміни в лабораторії тестування продуктів харчування в липні 2018 року в Гіллсайді, штат Нью-Джерсі.

Він сказав: "Моя машина повернула з узбіччя, врізалася в бордюр, декілька разів перекинулася, а потім спалахнула. У мене був мод, який дряпав бордюр, спричиняючи іскру, а потім тріснув масляний піддон від удару, а потім просто виникло полум'я. Я згорів на 80%. Мені довелося ампутувати кінчики пальців до другого суглоба, а потім накласти шви на віки, бо вони були обпалені. Я був готовий до трансплантації, коли мені її запропонували. Я не хотів жити так, як жив".

Джо отримав обличчя 48-річного донора / Фото: mirror.co.uk

Потрібна була команда зі 140 хірургів, медсестер і допоміжного персоналу лікарні у Нью-Йорку, щоб у серпні 2020 року провести новаторську операцію, яка до цього здійснювалася лише двічі.

"Мій донор був 48-річним жертвою інсульту з Делавера, який помер за два дні до моєї операції", - сказав він. "Це буквально все, що я знаю, тому що лікарі відмовилися мені щось говорити. У мене ніколи не було контактів ні з його сім'єю, ні з друзями, ні з будь-ким, хто знав його. Я сказав своєму лікареві, що вважав би за краще жіноче обличчя, щоб мені не доводилося весь час голитися! Вони взяли шкіру, а потім м'язи, сухожилля, нерви і всі маленькі вени, які прикріплені, щоб змусити кров текти до шкіри. Це було дійсно інтенсивно, коли я отямився. Щойно я прокинувся, на мене одразу ж навалилися медсестри та ерготерапевти. Це було надто складно" - поділився він.

Джо ДіМео до аварії / Фото: mirror.co.uk

Джо каже, що це "дивно" бути більш незалежним, а також розповів, що товариш, який пережив опіки, сказав йому, що почувши його історію, він не наклав на себе руки.

Джо до аварії / Фото: mirror.co.uk

"Після операції я був як на 0 відсотків – я справді нічого не міг зробити. Зараз я почуваюся на 50%. Я можу готувати, прибирати, прати, і я можу краще користуватися телефоном. Я знову можу керувати машиною. Я просто їжджу на Subaru Crosstrek моєї дівчини. У мене поки що немає своєї машини. Я справді не думав, що зможу мотивувати людей, поки хтось не написав мені в особисті повідомлення: "Ви врятували мене від самогубства У мене було декілька обпалених людей, які запитували мене, як упоратися. Я просто говорю їм, щоб вони просто продовжували поводитися так, як ви завжди поводилися", - поділився він.

Джо ДіМео до аварії / Фото: mirror.co.uk

Зараз Джо приймає по 15 пігулок на день. Основні три просто запобігають відторгненню його трансплантатів, а решта — електроліти.

Також ДіМео розповів, як знайшов кохання з 32-річною медсестрою Джессікою Кобі. Пара зустрілася після того, як жінка надіслала йому повідомлення в Instagram два роки тому, коли вона прочитала про його історію.

Джо та Джессіка / Фото: mirror.co.uk

Стосунки Джо та Джессіки розцвіли, коли їх пов'язала загальна любов до собак породи бостон-тер'єр, і тепер у них є Бастер і Кіркленд.

"Він досить тихий хлопець. Він дуже добре обізнаний, і з будь-ким, з ким він розмовляє, він може підтримати розмову. Мені дуже подобається це в ньому, тому що я думаю, що той, хто освічений і добре говорить, дуже привабливий. Мені подобається, що він ніжний, добрий і такий сміливий. Попри все, через що він пройшов, він залишається таким позитивним і таким світлим. Я кохаю Джо всередині та зовні, тому що він кумедний хлопець, він знає, чого хоче в житті, і дуже зрілий для свого віку", - описала коханого Джессіка.

Джо з коханою / Фото: mirror.co.uk

Нагадаємо, озброєний спецназ 43 рази рейдив до будинку одного подружжя. Пара розповіла, що сталося.

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